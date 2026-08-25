Provincia deposita el martes 1° de septiembre los sueldos a jubilados y el miércoles 2 a los trabajadores en actividad de la Administración Pública

Los salarios correspondientes al mes de agosto estarán acreditados al día siguiente tanto por cajeros automáticos, ventanillas habilitadas del Banco del Chubut y canales digitales de la entidad.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Economía, informa que el martes 1° de septiembre realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes agosto a los agentes pasivos de la Administración Pública Provincial, mientras que el miércoles 2 hará lo propio para los trabajadores en actividad.

Los fondos estarán al cobro para los jubilados el miércoles 2, tanto por cajeros automáticos, ventanillas habilitadas del Banco del Chubut y canales digitales de la entidad; en tanto que los empleados públicos activos tendrán disponibles sus salarios el jueves 3 por los mismos medios de cobro.

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