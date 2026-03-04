Provincia deposita el jueves 5 los haberes a jubilados y el viernes 6 a empleados públicos en actividad

En los dos casos, los salarios estarán disponibles para el cobro al día siguiente del depósito. El Ministerio de Economía del Chubut informó que el cumplimiento del pago de sueldos correspondientes al mes de febrero demandará una erogación total de $151.202.000.000.

El Gobierno del Chubut informó que el próximo jueves 5 se realizará el depósito correspondiente a los haberes de febrero para el sector pasivo de la Administración Pública Provincial, contando con un día de exclusividad de atención al público. El viernes 6 se hará lo propio con los sueldos de los empleados públicos en actividad.

En el caso de los jubilados, se precisó que tendrán disponibles sus haberes el viernes 6 de marzo tanto por las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut como por la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia provincial. En tanto, el sector activo podrá percibir su salario el sábado 7 a través de los cajeros automáticos.

Desde el Ministerio de Economía del Chubut se indicó además que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con todos los compromisos salariales para este mes alcanza una cifra total de $151.202.000.000.

