Provincia deposita el jueves 1° de octubre los sueldos a jubilados y el viernes 2 a los trabajadores en actividad

os salarios correspondientes al mes de septiembre estarán acreditados al día siguiente tanto por cajeros automáticos, ventanillas habilitadas del Banco del Chubut y canales digitales de la entidad.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Economía, informa que el jueves 1° de octubre realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes septiembre a los agentes pasivos de la Administración Pública Provincial, mientras que el viernes 2 hará lo propio para los trabajadores en actividad.

Los fondos estarán al cobro para los jubilados el viernes 2, tanto por cajeros automáticos, ventanillas habilitadas del Banco del Chubut y canales digitales de la entidad; en tanto que los empleados públicos activos tendrán disponibles sus salarios el sábado 3.