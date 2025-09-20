Provincia coordinó jornada de forestación en Reserva Cerro Currumahuida

Se plantaron alrededor de 1400 plantines de la especie ciprés. Participaron docentes y alumnos de diversas escuelas y bomberos voluntarios, entre otros.

Siguiendo con las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para la restauración de las zonas de bosque afectadas por incendios y la prevención de siniestros ígneos, el Gobierno del Chubut participó de una jornada de forestación en la Reserva Provincial Cerro Currumahuida, en Lago Puelo.

La Secretaría de Bosques coordinó la actividad de forestación que tuvo desarrollo días atrás en la Reserva Provincial Cerro Currumahiuda, en jurisdicción de Lago Puelo, en la que se plantaron alrededor de 1400 plantines de la especie ciprés.

La iniciativa, organizada por la Escuela Agrotécnica N ° 717 en el marco de un proyecto educativo, contó con la colaboración de personal del Programa de Restauración, el Departamento de Parques y Reservas, el SPMF, la Delegación Forestal de El Hoyo y la brigada de Las Golondrinas.

Participaron además docentes y estudiantes de las escuelas N ° 734 de El Hoyo, 744 de Epuyén, 701 de Esquel y 1728 de Cholila. También, se sumaron Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Lago Puelo que contribuyeron con equipo de apoyo.

Información

La Secretaría de Bosques compartió información sobre las estrategias de restauración del bosque y prevención de incendios forestales, como así también sobre la reserva provincial, que es el inicio del corredor de áreas protegidas integrado por el Parque Nacional Lago Puelo, la Reserva y Parque Provincial Río Turbio, la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces.

La Reserva en cuestión es valorada por ser refugio de biodiversidad, pero también por proveer de agua a las localidades de Lago Puelo y El Hoyo. En ella se desarrollan, además, actividades forestales, de montaña y educativas.

