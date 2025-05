Provincia coordina una gestión articulada a través del Sistema de Incidencias Escolares para seguir garantizando las clases en Chubut

La herramienta, impulsada por la gestión del gobernador Torres, permite detectar y resolver en tiempo real los problemas que afectan el normal dictado de clases, gracias al trabajo conjunto con municipios y una inversión sostenida en infraestructura escolar.



Garantizar que las clases se desarrollen con normalidad en cada rincón de la provincia es una prioridad para el Gobierno del Chubut, desde el comienzo de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres. Por eso, en ese camino, se puso en marcha el Sistema de Incidencias Escolares, una herramienta de gestión que permite monitorear diariamente los inconvenientes que surgen en los establecimientos educativos y activar una respuesta inmediata.



Esta iniciativa no solo se basa en un soporte tecnológico eficiente, sino también en el compromiso institucional de trabajar de manera articulada entre el Estado provincial y los municipios locales, priorizando la presencia en las aulas y el cuidado de las condiciones de aprendizaje, para seguir garantizando el normal cumplimiento del ciclo lectivo, tal cual el compromiso del gobernador de la provincia.



Convenios con municipios



El sistema no sería posible sin el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado. Para su implementación efectiva, fue clave la firma de 40 convenios de colaboración con municipios y comunas, que facilitaron las gestiones y permitieron eliminar trámites burocráticos que, en el pasado, retrasaban la ejecución de obras de mantenimiento escolar.



Esta dinámica conjunta involucra al Gobierno del Chubut -a través de los Ministerios de Educación y de Infraestructura-, Municipalidades, comunas y empresas proveedoras, lo que permite atender con rapidez situaciones urgentes y planificar así soluciones inmediatas que ayuden a consolidar una red de trabajo territorial con impacto directo en la vida escolar cotidiana.



También es importante destacar que para sostener este sistema, el Gobierno del Chubut invirtió, a través de los respectivos convenios, un total de 273.451.107,95 pesos al cierre del ejercicio 2024.



Impacto real en más de 900 instituciones educativas



Desde ambos organismos provinciales remarcaron que durante el 2024 se atendieron un total de 10.219 incidencias, relacionadas con problemas de mantenimiento edilicio como servicios de agua, electricidad, gas, sanitarios y de higiene y seguridad.



De ese total, 1.311 fueron resueltas en menos de 24 horas, y 578 entre las 48 y 72 horas posteriores. En total se realizaron 6.215 intervenciones de mantenimiento y reparaciones, mientras que 2.115 situaciones requirieron obras más complejas para resolver problemas estructurales de varios años atrás.



Presencia efectiva



Actualmente, en Chubut funcionan 660 edificios escolares, donde se desarrollan las actividades de más de 900 instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, además de instalaciones auxiliares como bibliotecas pedagógicas.



Gracias a la implementación de soluciones modernas y el trabajo articulado, hoy no existen en Chubut escuelas con problemas estructurales que obliguen a suspender clases.



Este resultado marca un antes y un después en la gestión provincial y consolida una política educativa basada en la presencia efectiva en las aulas, la calidad educativa y el compromiso sostenido con el derecho a la educación.

