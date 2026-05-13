Provincia coordina acciones con Esquel para la Temporada de Esquí 2026



El ministro Diego Lapenna y el intendente Matías Taccetta encabezaron un encuentro en Esquel junto a prestadores turísticos de la localidad para proyectar la temporada invernal del Centro de Esquí La Hoya.



En la Delegación Esquel del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, el ministro Diego Lapenna, junto al intendente local, Matías Taccetta, mantuvieron una reunión de trabajo con prestadores turísticos a fin de coordinar acciones y definir líneas de trabajo conjuntas, fortaleciendo una mirada integral y articulada para continuar potenciando el desarrollo turístico de la región.



Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados a la planificación de la temporada, la promoción del destino, la conectividad, la prestación de servicios y el trabajo coordinado para garantizar una experiencia de calidad para residentes y visitantes.



En ese marco, se destacó el inicio de la venta de pases para la Temporada 2026 del Centro de Esquí La Hoya, que ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial de la empresa concesionaria.



Venta de pases de Temporada 2026



Desde el centro de esquí remarcaron que la compra anticipada permite organizar el viaje con mayor comodidad y acceder de manera más ágil a las pistas durante la temporada.



Asimismo, se puso en valor el proceso sostenido de inversión que La Hoya viene desarrollando desde 2019 en infraestructura, medios de elevación y mejoras en la calidad del servicio. Para esta nueva temporada, el concesionario continuará reforzando inversiones estratégicas vinculadas a la seguridad en pista y la experiencia integral de quienes visiten el centro de esquí.



Con 30 pistas para todos los niveles, 8 medios de elevación y condiciones únicas de nieve gracias a su orientación sur, La Hoya se consolida como uno de los principales destinos invernales de la Patagonia, complementándose con la amplia oferta turística, gastronómica y de servicios que ofrece la ciudad de Esquel para toda la familia.



Desde el Gobierno del Chubut destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado, los municipios y el sector privado para consolidar el crecimiento turístico de la provincia y seguir posicionando a Chubut como uno de los destinos más atractivos del país durante todo el año.



Para conseguir tus pases de temporada, se puede ingresar a www.skilahoya.com, seleccionar el tipo de pase y completar la compra de manera online. Una vez realizada, se recibe un código QR que permite retirar el pase ya activado durante la temporada en los siguientes puntos: Terminal de Ómnibus de Esquel – Boletería 8 (Pickup point) y la base del Cerro La Hoya (durante la temporada).

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