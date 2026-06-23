Provincia continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva en todo el territorio chubutense a través del Plan Galina



Así lo destacó el titular del Ejecutivo al encabezar la presentación del nuevo sistema integral de iluminación de la cancha de hockey de la entidad, ejecutado en el marco del Plan Galina con una inversión provincial. “Invertir en deporte es apostar a la formación, la inclusión y al desarrollo de nuestros jóvenes”, aseguró el mandatario.

En el marco del Plan Galina que impulsa el Gobierno del Chubut en toda la provincia, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó en Gaiman la presentación del nuevo sistema integral de iluminación de la cancha de hockey del club Draig Goch, una obra que fortalece la infraestructura deportiva de la institución y amplía las posibilidades de desarrollo para sus deportistas.

Del acto, desarrollado en las instalaciones de la entidad valletana, participaron además el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro; la presidenta de la institución, Paloma Pugh; socios, deportistas y vecinos de la localidad.

La obra fue ejecutada a través del Plan Galina mediante una importante inversión provincial, y se enmarca en la política provincial de acompañamiento y fortalecimiento de los clubes deportivos. En ese sentido, Torres destacó que “estamos convencidos de que cada peso que destinamos al deporte se traduce en más oportunidades para nuestros jóvenes y en comunidades más integradas y saludables”.

Asimismo, el mandatario ratificó el compromiso de la Provincia con el crecimiento de las instituciones deportivas de todo el territorio chubutense y sostuvo que “invertir en deporte es apostar a la formación, la inclusión y al desarrollo de las nuevas generaciones”.

Acompañamiento a los clubes

Ante dirigentes y jóvenes deportistas, Torres aseguró que “nunca vamos a dejar de acompañar a los clubes, porque creemos firmemente que cumplen un papel fundamental en la formación, la inclusión y el desarrollo de nuestros jóvenes”.

En la misma línea, señaló que “el deporte es uno de los pilares centrales de este Gobierno y por eso vamos a seguir fortaleciendo estos espacios, que son clave para que chicos y jóvenes incorporen valores, disciplina y hábitos saludables”.