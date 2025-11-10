Provincia continúa con la búsqueda de la pareja desaparecida en cercanías de Comodoro Rivadavia

Las últimas tareas de rastrillaje se concentraron en Puerto Visser. Se efectuaron trabajos terrestres y aéreos con drones, abarcando un radio aproximado de cuatro kilómetros. Además, se recorrieron zanjones de la costa, con el fin de cubrir sectores de difícil acceso.

El Gobierno del Chubut, por intermedio del Ministerio de Seguridad y Justicia, sigue adelante con la búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, efectuando esta vez rastrillajes en la zona de Puerto Visser.

Previamente, el personal policial se dirigió al establecimiento Lamar, donde la encargada del mismo guió a los intervinientes hasta una desembocadura del mar. En dicho lugar se pudo observar, a simple vista, diversos objetos que habrían sido expulsados por el agua.

Dos cuadrículas de búsqueda

Desde ese punto, se organizaron dos cuadrículas de búsqueda: un grupo se desplazó hacia el sur por la costa y otro en dirección norte, de forma simultánea. Se efectuó rastrillaje terrestre y aéreo con drones, abarcando un radio aproximado de cuatro kilómetros. Asimismo, se recorrieron los zanjones de la costa, con el fin de cubrir sectores de difícil acceso.

Para estas tareas se contó con la colaboración de navegadores terrestres pertenecientes al grupo GEOP, canes de Bahía Blanca a cargo del oficial segundo Arrutia Fabián, personal de la División Búsqueda de Personas, efectivos de Bomberos de Trelew con canes, y personal de la División Canes de Comodoro Rivadavia, también con perros adiestrados.

Durante el operativo participaron distintas autoridades, entre elllos el director de Seguridad, comisario general Omar Delgado; el segundo jefe de Unidad Regional, comisario mayor Raúl Jones; el segundo jefe del Área de Investigaciones, comisario inspector Pablo Lobos; y el comisario Ariel Ríos, coordinador provincial de SIFEBU.

También participaron el subcomisario Patricio Fabián Rojas, coordinador a cargo de la búsqueda -jefe División Búsqueda de Personas- Unidad Regional Comodoro Rivadavia.

