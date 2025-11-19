Provincia continúa con el amplio despliegue para controlar el incendio en El Pedregoso

Un total de 166 personas están abocadas al operativo dispuesto de manera inmediata por el gobernador Ignacio Torres. Hasta el momento, el fuego registrado el pasado lunes en jurisdicción de Epuyén afectó hectáreas de arbustos, matorrales, pastizales, plantaciones y bosque nativo. En tanto el helicóptero con helibalde realizó 72 lanzamientos sobre el flanco derecho e izquierdo.

Por expresa instrucción del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno del Chubut destina una importante cantidad de recursos humanos y materiales para controlar el incendio forestal registrado la tarde del último lunes en la zona de El Pedregoso.

La Secretaría de Bosques del Chubut, a cargo de Abel Nievas, está al frente del operativo que reúne en terreno a brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y a diferentes instituciones, sumando un total de 166 personas abocadas a las tareas de control.

De acuerdo al último informe técnico elaborado por el SPMF, el incendio forestal detectado el lunes pasado a las 16.30 horas en jurisdicción de Epuyén continúa activo. Afectó hectáreas de arbustos, matorrales, pastizales, plantaciones y bosque nativo.

Recursos

El despliegue es coordinado por la cartera de Bosques y la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut, que cuentan con el acompañamiento del ICE del Parque Nacional Lago Puelo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, APSV, Gendarmería, Policía, Protección Ciudadana, bomberos, Vialidad Nacional y Provincial y municipios.

En cuanto a los recursos humanos, actúan brigadistas de las bases de Epuyén, Cholila, Golondrinas, Puerto Patriada, Lago Puelo y El Maitén, contando con el apoyo de bomberos voluntarios, el ICE del Parque Lago Puelo y la Brigada Sur del SNMF.

Asimismo, cabe mencionar que el operativo congrega camionetas, autobomba, camiones cisternas, automóviles, cuatriciclos, motocicletas, una retroexcavadora, topadora, camión carretón y un helicóptero con helibalde aportado por el SNMF.

Trabajos

En la jornada de ayer martes se reforzaron las líneas construidas el lunes con herramientas manuales en el flanco izquierdo y parte del flanco derecho. A su vez, la topadora realizó fajas y aperturas para facilitar el acceso de autobombas sobre el flanco izquierdo.

En el flanco derecho, personal del ICE Lago Puelo instaló cadenas de motobombas para efectuar enfriamientos de puntos calientes. En tanto el helicóptero con helibalde realizó 72 lanzamientos sobre el flanco derecho e izquierdo.

Este miércoles los trabajos comenzaron a las 8 horas. Se continuarán reforzando las líneas y fajas cortafuegos con herramientas manuales y también se efectuarán nfriamientos de puntos calientes en el perímetro del incendio.



