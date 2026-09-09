Provincia capacitó a trabajadores de El Hoyo en higiene, seguridad y ergonomía laboral

En el marco del programa de limpieza y mantenimiento de caminos rurales y vecinales, la Secretaría de Trabajo llevó adelante una nueva instancia de formación destinada a personal del municipio.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Trabajo, brindó una capacitación destinada a trabajadores del área de Mantenimiento de la Municipalidad de El Hoyo con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención y promover condiciones laborales más seguras.

La jornada, impulsada por la Dirección de Higiene y Seguridad, se desarrolló en el marco del programa de limpieza y mantenimiento de caminos rurales y vecinales, una tarea que requiere la incorporación de conocimientos específicos para prevenir riesgos y desarrollar las actividades de manera adecuada.

Durante la capacitación se abordaron contenidos vinculados a la higiene y seguridad laboral y a la ergonomía en el trabajo, brindando herramientas orientadas a prevenir accidentes, reducir riesgos y promover prácticas que contribuyan al cuidado de la salud de los trabajadores.

La prevención como política de trabajo

Estas instancias de formación forman parte de las acciones que la Dirección de Higiene y Seguridad viene desarrollando en distintos puntos de la provincia, destinadas a diversos sectores y rubros laborales.

El objetivo es acercar información, promover la prevención y fortalecer una cultura de seguridad en los espacios de trabajo, entendiendo que la capacitación es una herramienta fundamental para anticiparse a los riesgos y proteger a quienes desarrollan sus tareas diariamente.

Desde la Secretaría de Trabajo del Chubut se continúa trabajando junto a municipios e instituciones para llevar estas propuestas de formación a cada localidad, en línea con las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres orientadas a promover el trabajo seguro y garantizar mejores condiciones laborales para los chubutenses.

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