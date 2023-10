Provincia capacitará a fileteros para trabajar fuera de la temporada de langostinos

El objetivo será preparar a los trabajadores para trabajar fuera de temporada y que nunca entren en receso laboral.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Pesca, realizará una capacitación a fileteros con el objetivo de que puedan adquirir conocimiento y herramientas para trabajar fuera de la temporada de langostinos y permitiendo que la producción nunca entre en receso.

El Grupo Veraz, propiedad de Pablo Otegui, junto al Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), inició hace unos días un proceso de capacitación destinado al personal filetero de la empresa.

Al respecto Gabriel Aguilar, el secretario de Pesca, señaló que si bien “la temporada de pesca de langostinos no está habilitada hay plantas que están operando en Rawson con el proceso de la merluza, recurso proveniente de barcos que operan desde Comodoro Rivadavia, en este caso específico, desde el B/P Argentino”.

“Actualmente, la empresa tiene diagramados dos turnos que ocupan un total de 60 operarios con capacidad para procesar 400 cajas por turno, lo que constituye una muestra clara de empleo genuino en el sector pesquero”, agregó.

Aguilar señaló que “la noticia fue recibida con mucha alegría, es una situación que pone en evidencia los resultados de una gestión que apostó a la diversificación de la matriz productiva local, mostrando el potencial que existe en la provincia”.

Finalmente, el funcionario dijo que “esto no hubiera sido posible si no se lograban aunar esfuerzos, en este caso es para destacar tanto al gremio como al propietario de la planta por no claudicar en la capacidad de diálogo de ambos actores y coronar un entendimiento que genera trabajo”.