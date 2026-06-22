Provincia brindó un informe pormenorizado sobre los recursos destinados al funcionamiento del sistema educativo del Chubut

El Ministerio de Educación detalló que los gastos mensuales superan los 13.900 millones de pesos, más allá de las erogaciones salariales, que suman más de 45.000 millones de pesos. El informe refleja una administración precisa y ordenada.

El Ministerio de Educación del Chubut dio a conocer un pormenorizado informe respecto de los gastos ordinarios y recursos mensuales que el Gobierno del Chubut destina al funcionamiento del sistema educativo provincial, independientemente de lo referido al pago de salarios.

Al dar cuenta de las principales inversiones que se efectúan, las actuales autoridades educativas hicieron hincapié en que, a diferencia de administraciones anteriores, las partidas asignadas a cada rubro están delimitadas de tal manera que se conoce de manera fehaciente y certera dónde y cómo se invierten los fondos, además de haberse incrementado las inversiones a partir de los resultados conseguidos, que garantizan la aplicación de un mayor presupuesto.

A ello se suma la administración responsable de los recursos llevada adelante desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, lo que permitió, por un lado, el pago de antiguas deudas y, por otro, un control exhaustivo y preciso de los gastos.

Siguiendo esta línea, desde el Ministerio de Educación se indicó que, a raíz de esta política de control, se seguirán fortaleciendo procesos de mejora, así como otros de readecuación a mediano y largo plazo.

Detalle por áreas

El informe dado a conocer brinda detalles de los gastos que se realizan desde el Ministerio de Educación de manera mensual, destacándose que la totalidad de los mismos supera los 8.690 millones de pesos, sin sumarle a ello los más de 5.200 millones destinados exclusivamente al pago de salarios de escuelas transferidas, de gestión privada y social.

En ese sentido, se informó que para el funcionamiento de los comedores escolares se destinan mensualmente 1.200 millones de pesos, en tanto que a escuelas privadas se derivan 2.350 millones al mes.

Para el ítem transporte, el Ministerio de Educación destina 500 millones de pesos, mientras que el Ministerio de Gobierno realiza una inversión de 1.100 millones al mes.

La infraestructura es otro de los ítems a los que, por mes, se destinan 500 millones de pesos, en tanto que para monotributistas la cifra alcanza los 450 millones.

En partidas para limpieza, el Ministerio de Educación destina por mes 84 millones de pesos, mientras que para útiles de oficina el monto asciende a 27 millones.

Asimismo, en cuanto a partidas trimestrales para gas, leña y combustible, la inversión alcanza los 7 millones de pesos; en tanto que para becas se destinan 650 millones de pesos al mes.

Un total de 130 millones de pesos se destina a Sistemas y 300 millones a convenios con municipalidades del Chubut. A su vez, en cuanto a alquileres (oficinas y espacios de Educación Física), la erogación mensual es de 67 millones de pesos.

Por otro lado, para el funcionamiento de la sede y las delegaciones ministeriales los gastos alcanzan los 400 millones de pesos al mes, al igual que las partidas destinadas al funcionamiento de las escuelas, que demandan otros 400 millones.

Otro rubro importante al que se destinan fondos es el referido a refacciones en escuelas, por unos 300 millones de pesos, en tanto que para el pago de adicionales de policía en establecimientos escolares de la provincia se realiza una inversión de 200 millones al mes.

Por último, en cuanto a contratos y pasantías, el Ministerio de Educación detalló que mensualmente se destinan 25 millones de pesos.

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