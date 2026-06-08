Provincia avanza en una reforma estructural para fortalecer la administración de «La Trochita» y garantizar su operatividad a futuro

El ministro de Producción se reunió con autoridades nacionales vinculadas al sistema ferroviario. Se trabaja en la conformación de un ente autárquico que tendrá como finalidad principal resguardar los recursos generados por el histórico tren patagónico. Paralelamente el Gobierno del Chubut invertirá 400 millones de pesos en una obra estratégica.

En el marco de las gestiones impulsadas por el gobernador Ignacio «Nacho» Torres, el Ministerio de Producción del Chubut avanza en una profunda reforma estructural para modernizar el esquema de administración de La Trochita, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento, garantizar su sostenibilidad económica y preservar uno de los principales patrimonios turísticos y culturales de la provincia.

En este contexto, el ministro de Producción de Chubut, Juan Manuel Pavón, mantuvo una reunión de trabajo junto a Martín Ferreira, presidente de Trenes Argentinos Operaciones; Marcelo Krajzelman, gerente de la Línea Patagónica de Trenes Argentinos; Horacio Faggiani, referente técnico ferroviario; Jorge Sarmiento y Leandro Devera, integrantes de equipos técnicos nacionales vinculados al sistema ferroviario, donde se presentaron las nuevas reformas y el nuevo modelo de conducción diseñado para asegurar la operatividad del tren y garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Conformación de un ente autárquico

En este sentido, se trabaja en la conformación de un ente autárquico que tendrá como finalidad principal resguardar los recursos generados por el histórico tren patagónico, garantizando que los fondos sean destinados al mantenimiento preventivo, la mejora continua del servicio y la preservación de su operatividad en el largo plazo.

La nueva estructura estará integrada y presidida por el Ministerio de Producción, con participación del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, el ente mixto turístico de Esquel, la Municipalidad de Esquel, la Municipalidad de El Maitén y representantes del sector privado vinculados al turismo, entre ellos la Cámara Argentina de Turismo de Chubut.

Este nuevo esquema permitirá incorporar herramientas modernas de gestión mediante la designación de una gerencia comercial con participación del sector privado, orientada a potenciar el desarrollo turístico y comercial del recurso, promoviendo nuevas estrategias de explotación y posicionamiento.

Asimismo, esta unidad ejecutora contará con una estructura de conducción integrada por un gerente comercial, un gerente operativo y un subgerente operativo, quienes serán designados desde el ente autárquico con el objetivo de fortalecer la gestión técnica, operativa y administrativa del servicio.

Desde el Ministerio de Producción remarcaron que esta transformación permitirá consolidar un modelo de gestión más eficiente, transparente y sustentable, garantizando el mantenimiento preventivo permanente, la conservación de los distintos tramos ferroviarios y mejores condiciones de prestación para vecinos, turistas y trabajadores.

400 millones de inversión

En paralelo, el Gobierno Provincial confirmó una inversión de 400 millones de pesos destinada a la fabricación de cuatro nuevas calderas certificadas, una obra estratégica que permitirá garantizar la operatividad de «La Trochita» por los próximos 100 años, fortaleciendo la seguridad operacional y asegurando la continuidad de uno de los emblemas más importantes de la provincia.

“La decisión política es clara: preservar, modernizar y proyectar «La Trochita» hacia el futuro, garantizando un esquema de gestión que asegure su funcionamiento, potencie su desarrollo turístico y preserve este patrimonio para las próximas generaciones”, destacaron desde la cartera productiva de la provincia.