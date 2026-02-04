Provincia avanza en la reconstrucción de la Comarca: comenzaron las obras de viviendas para familias damnificadas de El Hoyo y Epuyén

En ese marco, el titular del Ejecutivo provincial recorrió ambas localidades cordilleranas, donde este martes inició la edificación de las viviendas para las familias afectadas por los distintos focos registrados en la región. Se trata de 70 unidades diseñadas bajo estrictos estándares de calidad y seguridad, las cuales además serán de carácter ignífugo: las mismas estarán habitables en un plazo de uno a tres meses. «Si no perdimos una sola vida en este incendio, fue gracias a la unidad de todas las provincias de la Argentina, y al esfuerzo de todos los brigadistas, bomberos voluntarios, medios aéreos e incluso vecinos que ayudaron a enfriar los terrenos, salvando decenas de casas», destacó Torres.

En el marco de las distintas acciones que la Provincia lleva adelante en la Comarca Andina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, supervisó este martes por la tarde el inicio de los trabajos de movimiento de suelos y construcción de plateas para la edificación de 70 viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios que afectaron a la Comarca Andina, marcando así el comienzo de la etapa de reconstrucción habitacional tras la contingencia ígnea.

Las obras se desarrollan en las localidades de El Hoyo y Epuyén, y forman parte de una respuesta habitacional inmediata impulsada por la Provincia frente a los daños provocados por el fuego. A estas unidades se sumarán cuatro viviendas más que serán construidas en Cholila, una vez que sea contenido el foco ígneo iniciado en el Parque Nacional Los Alerces.

Durante la recorrida, el mandatario visitó a familias afectadas en El Hoyo y Epuyén, y mantuvo encuentros con productores locales y representantes del sector turístico, en el marco de una agenda que combina asistencia, reconstrucción y acompañamiento al entramado productivo de la región.

“Estamos priorizando lo importante: acompañar a las familias que lo perdieron todo y avanzar con soluciones concretas, no solo en materia habitacional, con la construcción de estas setenta casas para los vecinos afectados por el incendio, sino también en todo lo que tiene que ver con la reconstrucción productiva y la reactivación turística de la región”, sostuvo Torres.

Inicio de obra y plazos

Las viviendas en cuestión estarán construidas con materiales ignífugos y bajo estrictos estándares de calidad, seguridad y eficiencia térmica. Una vez iniciadas las obras, las unidades estarán en condiciones de ser habitadas en un plazo estimado de uno a tres meses.

En ese sentido, el Gobernador destacó que la construcción de viviendas constituye una de las principales acciones que el Gobierno del Chubut impulsa para dar una respuesta de fondo a la emergencia, junto con la asistencia social, sanitaria y productiva desplegada en toda la región desde el primer día de la contingencia ígnea.

Acompañamiento institucional

En esa ocasión, acompañaron al titular del Ejecutivo los intendentes de El Hoyo, César Salamín; de Epuyén, José Contreras; y los ministros de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; y de Producción, Juan Manuel Pavón.

Una respuesta concreta a la emergencia habitacional

La construcción de las viviendas se ejecuta a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, en coordinación con los municipios de El Hoyo y Epuyén, y con la participación de la Cooperativa COSTELHO.

En total, se están construyendo 70 unidades habitacionales: 13 en El Hoyo y 57 en Epuyén. Las viviendas tendrán una superficie aproximada de 45 metros cuadrados, con un costo estimado de 48 millones de pesos cada una.

Las unidades serán viviendas unifamiliares de una sola planta, con instalaciones eléctricas y sanitarias completas, pisos cerámicos, aberturas con doble vidriado hermético y equipamiento básico para cocina y calefacción, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad durante todo el año.

El sistema constructivo elegido permite una ejecución rápida y eficiente, con buen desempeño térmico y bajo mantenimiento, lo que posibilita avanzar con soluciones concretas en tiempos acordes a la emergencia, sin resignar calidad ni durabilidad.

—