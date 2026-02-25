Provincia avanza con el proceso de reconstrucción de la Comarca Andina

“La reconstrucción no es solo material, también es social y comunitaria”, afirmó la ministra de Desarrollo Humano del Chubut al realizar una nueva recorrida que incluyó reuniones con intendentes y equipos técnicos.

El Gobierno del Chubut, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Humano, avanza y fortalece el proceso de reconstrucción de la Comarca Andina puesto en marcha en las localidades afectadas por los incendios forestales, acompañando a las familias damnificadas y coordinando junto a cada intendente las acciones necesarias para garantizar una recuperación integral.

En ese contexto, la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Florencia Papaiani, efectuó una nueva recorrida para reforzar la articulación junto a los municipios y comunas rurales para brindar asistencia inmediata y sostener el acompañamiento social en territorio.

Fue así que la titular del área social de la provincia mantuvo reuniones con intendentes y equipos técnicos locales, encuentros en los que se evaluaron las necesidades más urgentes y se proyectaron sobre todo las acciones a mediano plazo.

Pedido del gobernador Torres

Papaiani remarcó que “el compromiso del Gobierno del Chubut es estar presente no solo en la emergencia, sino también en la etapa de reconstrucción”. Por eso afirmó que “nuestro rol es estar cerca, acompañar a cada familia y trabajar junto a cada intendente para que ninguna persona que haya sido afectada quede sola. La reconstrucción no es solo material, también es social y comunitaria”, subrayó.

En ese sentido, destacó que se continúa reforzando la ayuda directa a los damnificados, tanto con asistencia inmediata, cómo con la construcción de sus viviendas, que permitan recuperar condiciones de vida dignas y fortalecer el entramado comunitario.

“El gobernador Ignacio Torres nos pidió estar en territorio, escuchar y resolver. Por eso estamos acá, trabajando codo a codo con los municipios y acompañando a cada vecino que lo necesita”, señaló la ministra.

