Provincia alcanzó un nuevo acuerdo salarial con los gremios de Salud

Se acordó incorporar al sueldo básico el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional durante los próximos tres meses, para garantizar que los salarios estén por encima de la inflación, con una posterior instancia de revisión y actualización. Las partes avanzaron también en distintos temas pautados y fijaron una nueva reunión de la mesa técnica para el próximo 25 de agosto.

El Gobierno del Chubut llevó adelante este jueves una nueva reunión paritaria con los gremios que nuclean a los trabajadores de Salud, en la que se rubricó un aumento al sueldo básico y se confirmó el pase a planta temporaria de 156 agentes.

Durante el encuentro, las partes acordaron incorporar mensualmente al sueldo básico el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional durante los próximos tres meses, estableciendo una nueva instancia de revisión y actualización una vez cumplido dicho plazo.

Asimismo, con respecto a la situación de los agentes contratados, se acordó continuar trabajando en mesas técnicas para avanzar progresivamente en su incorporación a la planta temporaria.

Por otro lado, se destacó el trabajo conjunto llevado adelante entre el Gobierno provincial y las entidades gremiales para la reciente firma del Texto Único Ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo del sector.

Personal incorporado al sistema

En el marco de la reunión, la Secretaría de Salud confirmó el pase a planta temporaria de 68 agentes que se encontraban bajo la modalidad de contratación, dando respuesta a uno de los principales planteos realizados por las entidades sindicales.

De esta manera, el Gobierno provincial ratificó el cumplimiento del compromiso asumido con los trabajadores y avanzó en la regularización de la situación laboral de los agentes incorporados al sistema sanitario.

Pase a planta de residentes

Asimismo, se confirmó el pase a planta temporaria de 88 profesionales egresados de las residencias de Salud, alcanzando así un total de 156 trabajadores incorporados bajo esta modalidad.

Se trata de profesionales de distintas disciplinas que, tras finalizar sus residencias, decidieron radicarse en Chubut y continuar desarrollando su tarea dentro del sistema sanitario público provincial.

La incorporación permite, además, fortalecer los equipos de Salud y retener en la provincia recurso humano formado y capacitado dentro del propio sistema sanitario.

Próxima mesa técnica

Durante el encuentro, las partes acordaron realizar una nueva reunión de la mesa técnica el próximo 25 de agosto, con el objetivo de continuar avanzando en los distintos temas planteados por las entidades sindicales.

Participantes

Del encuentro, realizado en el Salón de Usos Múltiples de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), participaron los ministros de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y de Economía, Gustavo Paz; además de los subsecretarios de Salud Pública, Sergio Bartels; y de Gestión Presupuestaria, Carlos Tapia. En representación de la Secretaría de Trabajo asistió José Pendón.

Por el sector gremial estuvieron presentes Laura Estibarriba y Jorge Ávila, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Christian Salazar y Ricardo Jaramillo, de UPCN; Sara Barrera de Olmos e Isabel Beizaga, de ATSA; Carlos Sepúlveda y Cecilia Lucero, del SISAP; y Osvaldo Torres, de AGREMEDCH.



