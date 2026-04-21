Provincia alcanzó un acuerdo con PAMI y avanza la reconversión del Hospital Márgara como centro de atención prioritario para el adulto mayor

Así lo confirmó el gobernador del Chubut tras reunirse en Buenos Aires con autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. La iniciativa busca mejorar el acceso a la salud de los adultos mayores de Trelew, optimizando la infraestructura existente del Hospital Adolfo Margara y centralizando la atención de afiliados de PAMI. Desde los sectores involucrados destacaron que la medida “traerá importantes beneficios para los jubilados de la ciudad”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó recientemente una reunión con autoridades del PAMI, para avanzar en la reconversión del Hospital Adolfo Márgara de Trelew como centro de atención prioritario para afiliados de la obra social.

Del encuentro participó el subdirector del PAMI, Carlos Zamparolo; la síndica general, María Florencia Zicavo; el defensor de adultos mayores de Chubut, Héctor Daniel Silva; el titular de la Unidad Legal y Técnica, Claudio Bargas; el jefe de la Unidad Técnica Médica, Alejandro Wittenberg; y el coordinador ejecutivo, Pedro Insausti.

Compromiso alcanzado y trabajo conjunto

En ese marco, las autoridades del organismo nacional, que núcleo a más de 65 mil afiliados en la provincia, se mostraron receptivas a la propuesta del Gobierno del Chubut y manifestaron su compromiso de acompañar el proceso.

Al respecto, Torres señaló que “este acuerdo con PAMI refleja la voluntad de trabajar de manera coordinada con Nación para garantizar a nuestros adultos mayores un acceso a la salud más ágil, seguro y de calidad”.

Centralizar la atención para mejorar el servicio.

Además, el mandatario destacó que la iniciativa representa “una oportunidad concreta para optimizar la infraestructura y los recursos del Hospital Margara, que, tras la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad María Humphreys, cuenta con mayor capacidad operativa”.

“Vamos a terminar con los traslados innecesarios y las esperas interminables para cientos de jubilados, concentrando la atención de afiliados de PAMI en un solo lugar”, remarcó Torres.

En ese sentido, agregó que la medida “también permitirá reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia del sistema, beneficiando directamente a los pacientes”.