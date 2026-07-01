Provincia adquirió nueve impresoras térmicas para los Laboratorios de los Hospitales cabecera

Los modernos equipos están siendo entregados en los establecimientos asistenciales de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel, Rawson, El Maitén y Trelew. Se avanza en la acreditación de calidad de los laboratorios.

En el marco del plan de modernización y jerarquización del sistema sanitario público de la provincia, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, adquirió nueve impresoras térmicas que serán destinadas a los Laboratorios de los Hospitales cabecera de la provincia.

Se trata de modernos equipos que están siendo entregados en los Hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia, los Hospitales Zonales de Puerto Madryn y Esquel, los Hospitales Subzonales de Rawson y El Maitén, y el Hospital “María Humphreys” de Trelew.

La concreción del proyecto, impulsado de forma conjunta por la Jefatura de Laboratorios dependiente de la Dirección Provincial de Epidemiología, y la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente, representa un salto de calidad para los laboratorios de los hospitales cabecera, que optimizarán y modernizarán sus servicios.

Tecnología y acreditación de calidad

La adquisición del equipamiento efectuada por la cartera sanitaria provincial, en la que se invirtieron más de 6 millones de pesos, se llevó adelante en el marco del convenio para la acreditación de calidad de los laboratorios de los hospitales de referencia de la provincia, rubricado el año pasado con la Fundación Bioquímica Argentina.

A la fecha, los laboratorios de los hospitales cabecera se encuentran en alistamiento para recibir la acreditación de calidad, que implica una transformación operativa y asistencial profunda. El principal beneficio radica en la garantía de seguridad y confiabilidad para el paciente, ya que estandarizar los procesos bajo normas rigurosas reduce drásticamente el margen de error en etapas críticas.

Para los hospitales esto se traduce en un respaldo institucional invaluable que optimiza la gestión de recursos, minimiza costos por repetición de pruebas y fortalece la integración del laboratorio con el cuerpo médico, consolidándolo como un pilar confiable para el diagnóstico certero y la toma de decisiones clínicas oportunas.

Líderes de calidad

La concreción del proyecto, impulsado de forma conjunta por la Jefatura de Laboratorios dependiente de la Dirección Provincial de Epidemiología, a cargo del bioquímico Sebastián Podestá, y la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente, a cargo de la abogada Laura Pizzi, representa un salto de calidad para los laboratorios de los hospitales cabecera.

Además, este proceso es llevado adelante por líderes de calidad designados en cada laboratorio: Claudia Beatriz Antilef (Hospital Regional de Comodoro Rivadavia), Carla Roberts (Hospital de Esquel), Vilma Rodríguez Calvo (Hospital de Puerto Madryn), Fernando Siddi (Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia), Donatella Panello y Mariana Laguna (Hospital de Trelew), y la doctora Daniela Carmona, como parte del equipo del nivel central de la cartera sanitaria.

Gestión integral

Vale destacar que las nueve impresoras térmicas de etiquetas que fueron adquiridas optimizarán la tecnología que es utilizada para la identificación de muestras de los laboratorios, lo que representa un momento crítico en cuanto a la seguridad que se brinda a los pacientes.

Además, en el marco del proceso de alistamiento para la acreditación con la Fundación Bioquímica Argentina, esta adquisición se suma a la implementación del software LabWin, con el que ya cuentan, que permite una gestión integral del laboratorio, agilizando la obtención de resultados por parte de los distintos especialistas, lo que impacta en la calidad de atención al paciente.

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