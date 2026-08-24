Provincia acordó con Co.Bi.Pol. una nueva actualización salarial para activos y retirados de la Policía del Chubut

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno Provincial y el Consejo de Bienestar Policial contempla la aplicación mensual del IPC durante el período agosto-diciembre. Además, continuará la incorporación progresiva de sumas del Código 1.124 al sueldo básico testigo, con impacto tanto en el personal activo como retirado de la fuerza.

El Gobierno del Chubut alcanzó un nuevo acuerdo salarial con el Consejo de Bienestar Policial (Co.Bi.Pol.), dando continuidad a las instancias de diálogo destinadas a mejorar los ingresos del personal de la Policía provincial.

La reunión paritaria se desarrolló en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía, en Rawson, y contó con la participación de los ministros de Economía, Gustavo Paz; de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; además de un representante de la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

Por parte de la Policía del Chubut estuvieron presentes el jefe de la institución, comisario general Andrés García, y los responsables de las cuatro Unidades Regionales. Asimismo, participaron representantes del Co.Bi.Pol. de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia.

Actualización por IPC

Como resultado del acuerdo, las partes establecieron la aplicación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, garantizando así una actualización de los haberes durante lo que resta del año.

El entendimiento da continuidad al esquema de recomposición salarial acordado previamente entre el Gobierno Provincial y los representantes policiales, manteniendo abierta una instancia permanente de diálogo para atender la evolución de los ingresos del sector.

Incorporación del Código 1.124

Asimismo, se acordó continuar con el traslado mensual de sumas correspondientes al Código 1.124 al sueldo básico testigo, profundizando el proceso iniciado durante los meses anteriores.

La medida tiene como objetivo avanzar progresivamente en la equiparación de los básicos del personal policial con los correspondientes a los restantes organismos de la Administración Pública Provincial.

Al igual que en los acuerdos alcanzados desde el inicio de la actual gestión, las mejoras tendrán impacto tanto en el personal activo como en el personal retirado de la Policía del Chubut, garantizando que la recomposición salarial alcance al conjunto de los integrantes de la fuerza.

—