Provincia acompañó a Camarones en la puesta en funcionamiento de una nueva planta de gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Mediante el Programa Chubut Sustentable el Gobierno del Chubut entregó aportes para su construcción y equipamiento.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, acompañó la puesta en marcha de la planta de recuperación de materiales reciclables de Camarones, con aportes destinados a su construcción y equipamiento, para fortalecer la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos en la localidad.

La planta cuenta con una superficie de más de 200 metros cuadrados. La Secretaría de Ambiente entregó distintos elementos para contribuir al fortalecimiento de la gestión de residuos de la localidad, entre ellos una chipeadora de plásticos, un aparejo de izar, elementos de protección personal y otras herramientas necesarias para su funcionamiento.

Estos aportes se realizaron a través del Programa Chubut Sustentable, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de municipios y comunas en materia de gestión de residuos, efluentes cloacales y otras acciones vinculadas al cuidado del ambiente.

Recuperación y reutilización de materiales

El municipio de Camarones viene desarrollando una gestión activa para mejorar el tratamiento de sus residuos y avanzar en su recuperación, clasificación y reciclado. La puesta en marcha de esta planta refleja ese compromiso y la decisión de seguir incorporando herramientas para lograr una gestión más eficiente y sustentable.

El Gobierno del Chubut acompaña estas iniciativas, compartiendo el objetivo de fortalecer la gestión de los residuos y promover su recuperación y reutilización.

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