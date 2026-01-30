Provincia acompaña y fortalece la atención sanitaria de pobladores y brigadistas ante la emergencia ígnea en la cordillera

La Secretaria de Salud estuvo en Cholila, el Parque Nacional Los Alerces y en Esquel con el objetivo de fortalecer la organización del sistema sanitario público provincial.

La secretaria de Salud del Chubut, Denise Acosta, destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando para fortalecer la atención sanitaria de los pobladores y brigadistas que intervienen en las zonas de la cordillera afectadas por los incendios, a partir de una estrategia de articulación regional del sistema público de salud.

Así lo remarcó luego de una recorrida y diversas actividades llevadas adelante durante esta semana en la región, junto al subsecretario de Hospitales, Sebastián Restuccia, en el marco de la emergencia ígnea que atraviesa la provincia.

Acompañamiento a los equipos de salud

Acosta señaló que “la visita tuvo como objetivo principal acompañar a los equipos de salud que están sosteniendo la atención en un contexto muy complejo, escuchar sus necesidades y fortalecer la organización del sistema sanitario público provincial frente a la emergencia”.

En ese sentido, remarcó que el trabajo se desarrolla de manera articulada entre los Hospitales Rurales, el Hospital Subzonal, el Hospital Zonal y los puestos sanitarios de la región, todos dependientes de la Secretaría de Salud provincial, y coordinados a través de la Unidad de Gestión Descentralizada Noroeste, lo que permite una respuesta integrada y oportuna en todo el territorio.

Cholila

En ese marco, la secretaria de Salud visitó el Hospital Rural de Cholila y participó del Comité Operativo de Emergencias (COE) local. “Pudimos compartir un diagnóstico de situación junto a los equipos y acordar estrategias para seguir fortaleciendo la atención tanto de los pobladores como de los brigadistas que están trabajando en la zona del incendio, desde una lógica de trabajo en red”, expresó.

Parque Nacional Los Alerces

Asimismo, Acosta y Restuccia recorrieron el Parque Nacional Los Alerces, donde evaluaron junto a los equipos “la organización sanitaria necesaria para dar respuesta dentro del parque, acompañando a los pobladores y a los brigadistas que allí se desempeñan”, destacando el rol del sistema público provincial de salud en el territorio.

Hospital Zonal de Esquel

Finalmente, y como parte de la agenda en la cordillera, la secretaria de Salud indicó que también se trabajó en el Hospital Zonal de Esquel.

“Allí pudimos interiorizarnos sobre la realidad de la institución, conversar con los equipos y avanzar en alternativas para fortalecer la conducción y los servicios, siempre con el objetivo de mejorar la atención a la comunidad y sostener una red sanitaria integrada en la región”, concluyó.

En ese marco, Acosta subrayó que la respuesta sanitaria frente a la emergencia ígnea expresa una decisión clara del Gobierno Provincial de estar presente en el territorio, acompañando a las comunidades y a quienes trabajan en primera línea, y fortaleciendo el sistema público de salud como garante del cuidado y la protección de la población.