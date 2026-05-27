Provincia abrió la convocatoria para presentación de proyectos que requieran financiamiento de la Ley de Bosques

Está destinada a particulares, productores agrupados, comunidades indígenas, organizaciones intermedias e instituciones.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, abrió la convocatoria para la presentación de proyectos para el manejo y/o la conservación del bosque nativo que requieran de aportes no reintegrables para su implementación.

El llamado está dirigido a quienes ya cuenten con un plan de manejo o de conservación del bosque nativo aprobado que enmarque la propuesta.

Destinatarios

La convocatoria está destinada a particulares, productores agrupados, comunidades indígenas, organizaciones intermedias e instituciones. Puede tratarse de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que acrediten la titularidad de la tierra, o que se encuentren en posesión de tierras fiscales y acrediten derecho sobre ellas e inexistencia de conflictos con vecinos linderos.

Asimismo, de comunidades indígenas que acrediten posesión actual, tradicional y pública de la tierra.

Temáticas de interés

El llamado busca acompañar propuestas de prevención, protección y recuperación de sectores de bosque nativo degradado incluidos dentro del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo de Chubut.

Las temáticas a las que pueden referir son:

. Manejo de bosques con ganadería integrada.

. Restauración de bosques degradados.

. Prevención de incendios forestales.

. Manejo forestal sostenible a nivel de cuenca, para proyectos que superen la escala predial.

. Manejo de bosques en zona de interfase, para proyectos que superen la escala predial.

. Biodiversidad y áreas de conservación, para proyectos que superen la escala predial.

Pautas para la presentación y contactos

Los proyectos deberán ser formulados por un profesional en la materia de acuerdo a las pautas indicadas en la resolución que da pie a la convocatoria, disponible en www.bosques.chubut.gov.ar

La documentación se recibirá de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00, en las oficinas ubicadas en 25 de Mayo 893 de la ciudad de Esquel.

Por consultas, escribir a programasyproyectosbosques@gmail.com o llamar a los teléfonos 02945-451248 y 02945-451756.

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