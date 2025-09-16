“Protegiendo lo nuestro”: Comenzó en Lago Puelo una campaña clave contra los incendios

Con una gran concurrencia de vecinos, se llevó adelante en Lago Puelo el primer encuentro de la campaña “Protegiendo lo Nuestro: la prevención empieza por casa”, que tuvo como objetivo generar conciencia, brindar herramientas concretas y fomentar el compromiso de toda la comunidad en la prevención de incendios, especialmente en zonas donde el entorno natural convive con áreas urbanizadas.

Durante la charla se abordaron temas fundamentales como los incendios de interfaz y su prevención, el uso de la tecnología a través del sistema REDIAP para la detección temprana de focos ígneos, la protección del hogar en zonas forestales y la comprensión del Índice de Peligro de Incendio.

Estos contenidos fueron clave para reforzar el conocimiento comunitario sobre los riesgos y las acciones preventivas necesarias para evitar situaciones de emergencia.

Las charlas estuvieron a cargo de especialistas en la materia: el Ing. Ftal. Leandro Casas, Responsable de Meteorología y Comportamiento del Fuego; el M.Sc. Ing. Ftal. Silvio Antequera, Responsable de Prevención de Incendios; y Francisco Bachman, Combatiente Avanzado de la subscentral de la brigada de Las Golondrinas y Bombero Voluntario de Lago Puelo.

Todos ellos compartieron su experiencia y conocimientos, brindando información valiosa para la preparación, la prevención y la actuación frente a situaciones de riesgo.

Este primer encuentro marcó el inicio de una serie de actividades enmarcadas en la campaña, que busca fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones y ciudadanía para proteger el patrimonio natural y promover una cultura de prevención activa frente a los incendios forestales.