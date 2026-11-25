La herramienta, anunciada días atrás por el gobernador Ignacio Torres, forma parte del Programa de Acciones Sustentables que impulsa el Consejo Federal de Inversiones para mejorar el uso de recursos frente a desafíos ambientales y climáticos.
El Gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Producción, informó que ya está a disposición la nueva línea de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinada a la adquisición e instalación de Sistemas de Protección Antigranizo.
Su puesta en marcha, acordada días atrás entre el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, se enmarca en el Programa Federal de Acciones Sustentables para actividades productivas.
Se trata de una herramienta dirigida a productores agrícolas y agroindustriales de Chubut que combina asistencia técnica y financiamiento para reducir daños en los cultivos, preservar su calidad y brindar mayor previsibilidad al sector.
El programa también contempla herramientas de diagnóstico ambiental con una propuesta integral para industrias y turismo, e incluye un relevamiento sin costo y un informe para el aprovechamiento de materiales. Las inversiones identificadas pueden acompañarse con financiamiento de acuerdo con la evaluación técnica y los requisitos correspondientes.
Aquellos interesados en realizar consultas para la protección antigranizo en Chubut podrán hacerlo a través del correo electrónico comercioexterior@ chubutalmundo.com.ar
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