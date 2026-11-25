Protección antigranizo: Chubut y el CFI habilitaron nueva línea de financiamiento para acompañar al sector productivo de la provincia

La herramienta, anunciada días atrás por el gobernador Ignacio Torres, forma parte del Programa de Acciones Sustentables que impulsa el Consejo Federal de Inversiones para mejorar el uso de recursos frente a desafíos ambientales y climáticos.

El Gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Producción, informó que ya está a disposición la nueva línea de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinada a la adquisición e instalación de Sistemas de Protección Antigranizo.

Su puesta en marcha, acordada días atrás entre el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, se enmarca en el Programa Federal de Acciones Sustentables para actividades productivas.

Se trata de una herramienta dirigida a productores agrícolas y agroindustriales de Chubut que combina asistencia técnica y financiamiento para reducir daños en los cultivos, preservar su calidad y brindar mayor previsibilidad al sector.

El programa también contempla herramientas de diagnóstico ambiental con una propuesta integral para industrias y turismo, e incluye un relevamiento sin costo y un informe para el aprovechamiento de materiales. Las inversiones identificadas pueden acompañarse con financiamiento de acuerdo con la evaluación técnica y los requisitos correspondientes.

Aquellos interesados en realizar consultas para la protección antigranizo en Chubut podrán hacerlo a través del correo electrónico comercioexterior@ chubutalmundo.com.ar



