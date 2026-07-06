Profesionalización del Estado: Provincia amplía el acceso a la terminalidad educativa para empleados públicos

A través del Ministerio de Educación, el Gobierno del Chubut pone en marcha una propuesta gratuita, flexible y completamente virtual para que los trabajadores de la Administración Pública provincial puedan iniciar o completar sus estudios secundarios. La iniciativa forma parte de la política de modernización y profesionalización del Estado, tendrá una duración de tres años, orientación en Economía y Administración y contará con cuatro escuelas sede distribuidas en el territorio provincial. La inscripción se realizará entre el 6 y el 31 de julio mediante DINO (280 460-3466).

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó la implementación del Secundario Virtual para empleados públicos, impulsado a través del Ministerio de Educación y destinado a agentes de la Administración Pública provincial que deseen iniciar o completar sus estudios secundarios, en el marco de la política de modernización del Estado que lleva adelante la gestión provincial.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Chubut continúa ampliando las oportunidades de acceso, permanencia y terminalidad educativa, promoviendo la formación continua y el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores de la Administración Pública en todo el territorio provincial.

Educación, eficiencia y progreso

Al respecto, Torres sostuvo que “desde el primer día nos comprometimos a profesionalizar el Estado, y eso se logra brindando herramientas reales para que cada trabajador pueda crecer y desarrollarse”.

En ese sentido, explicó que “esta propuesta no surge de una decisión aislada, sino de los datos concretos que obtuvimos a partir del Censo de Empleados Públicos realizado en 2024, donde detectamos que muchos agentes aún tenían pendiente la finalización de sus estudios secundarios”.

Asimismo, el mandatario ratificó que “queremos una Administración Pública eficiente” y agregó que “garantizar una propuesta gratuita, flexible y de calidad es también una forma de reconocer el compromiso de quienes todos los días trabajan para brindar mejores servicios a los chubutenses”.

Modalidad virtual y escuelas sede

La cursada será completamente virtual a través del Campus Virtual del Ministerio de Educación, donde los estudiantes accederán a los contenidos, actividades y al acompañamiento pedagógico durante toda su trayectoria educativa, ofreciendo una alternativa flexible para quienes deben compatibilizar el estudio con la actividad laboral.

Si bien no habrá asistencia presencial obligatoria, el programa contará con cuatro escuelas sede que funcionarán como referencia institucional. Además de emitir los títulos con orientación en Economía y Administración, brindarán atención presencial cuando los estudiantes lo requieran. Las instituciones designadas son la Escuela Secundaria Nº 7714 de Esquel, la Escuela Nº 769 de Comodoro Rivadavia, la Escuela Nº 763 de Trelew y la Escuela Nº 789 de Puerto Madryn.

La propuesta contará, además, con el acompañamiento permanente de un técnico de la Dirección de Tecnología Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Políticas Educativas, dedicado exclusivamente a la implementación del programa, así como con instancias de capacitación para los docentes en el uso de la plataforma virtual.

Inscripción y requisitos

Desde este lunes 6 y hasta el viernes 31 de julio inclusive estará habilitada la preinscripción a la modalidad EPJA (Educación Permanente de Jóvenes y Adultos) Virtual.

El trámite podrá realizarse de manera simple y ágil a través del asistente virtual DINO, disponible en el 280 460-3466, o ingresando al sitio https://chb.gob.ar/EPJA-EmpleoPublico.

La convocatoria está dirigida a trabajadores de la Administración Pública provincial que no hayan completado el Nivel Secundario, con el objetivo de ampliar las oportunidades de terminalidad educativa y fortalecer las trayectorias de formación dentro del ámbito estatal.

Durante la preinscripción, el asistente virtual DINO solicitará datos personales y académicos básicos, entre ellos DNI, apellido y nombre, correo electrónico, domicilio, localidad, escuela secundaria de origen, último año cursado y el año en que se interrumpieron los estudios.