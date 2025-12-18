Producto de un arduo operativo coordinado por Provincia, se logró controlar el incendio en El Turbio

De acuerdo a lo informado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el operativo seguirá durante la jornada de este jueves con recorridos para la detección y liquidación de puntos calientes.

El Gobierno del Chubut, encabezado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, informó que el incendio forestal registrado el primero de diciembre en la zona cordillerana de El Turbio está controlado en un 90%.

La Secretaría de Bosques provincial, a cargo de Abel Nievas, confirmó mediante el último informe técnico emitido en la noche del miércoles, que el siniestro ígneo está controlado casi en todo su perímetro.



En los últimos días, se continuó con el operativo a través de acciones concretas tales como sobrevuelos sobre la cola, el flanco izquierdo, cabeza y porción del flanco derecho sin registrar actividad del fuego.

Cabe mencionar, a su vez, que en el recorrido se observó actividad en troncos y raíces de árboles de gran tamaño situados sobre el perímetro. Esos puntos calientes representan una amenaza de rebrote del incendio.

Atento a ello, las tareas efectuadas este miércoles fueron recorridos para la detección y liquidación de puntos calientes, construcción de helipunto para operación con medio aéreo y posterior establecimiento de campamento.

Las bases que participan de las tareas son Golondrinas, El Turbio, Lago Puelo y Puerto Patriada. Se cuenta además con el respaldo del ICE del Parque Lago Puelo, Subsecretaría de Protección Ciudadana, Prefectura y medios aéreos del AFE.

