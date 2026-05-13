Prisión preventiva para un hombre acusado de abuso sexual agravado a niña de 14 años

La agencia de delitos en contexto de violencia de género de la Fiscalía, pidió la detención y llevó a audiencia de formalización de la investigación, a un hombre investigado por abuso sexual con acceso carnal. A pedido de la fiscal Rafaella Riccono y la funcionaria Paula Bestene, el juez dictó la prisión preventiva por el término de 90 días. La víctima es una niña de 14 años con retraso madurativo. El hecho que se investiga ocurrió el pasado domingo -10 de mayo- a la madrugada.

La investigación se inició tras la denuncia de la madre de la niña, quien alertó a la policía que su hija no había regresado a su hogar luego de una breve visita a la casa de su padre. En el marco de un operativo de búsqueda, los efectivos policiales divisaron un vehículo que les resultó familiar, ya que solía frecuentar el domicilio de la familia, aunque el conductor no residía en la localidad.

Al interceptar el automóvil en una estación de servicio, el personal policial constató que la adolescente se encontraba en el asiento trasero, oculta bajo dos mantas. Según el relato fiscal, el imputado justificó la situación alegando que la había encontrado en la calle y decidido subirla al vehículo, sin conocimiento de que era buscada.

Sin embargo, al ser trasladada a un centro asistencial, la niña ingresó en estado de shock y con lesiones compatibles con un ataque sexual. Fue la médica de turno quien, ante la gravedad del cuadro, hizo la denuncia.

Prisión preventiva

Durante la audiencia, la fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva basándose en tres pilares de riesgo procesal:

Peligro de entorpecimiento: Se detallaron conductas del imputado tendientes a ocultar pruebas, como haber intentado deshacerse de prendas de vestir -lo que la división policial de investigaciones pudo impedir-, la destrucción del chip de su teléfono celular y el hecho de no haber dado aviso a las autoridades sobre el paradero de la niña al ser interceptado.

Peligro de fuga: La gravedad del hecho y la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo —dado que el hombre cuenta con un antecedente penal del año 2017— refuerzan la posibilidad de que intente evadir la justicia.

Falta de arraigo: El acusado no pertenece a la localidad donde ocurrieron los hechos, lo que dificulta su sujeción al proceso en libertad.

Una víctima bajo «Triple Protección»

Un aspecto central del debate fue la condición de la víctima. La Fiscalía subrayó que la adolescente se encuentra bajo una «triple protección» jurídica: por su condición de mujer, por ser una niña y por poseer un retraso madurativo.

Debido a que su entorno familiar biológico no se encontraba en condiciones de ejercer su representación de manera adecuada, en la audiencia estuvo presente la Asesoría de Familia, que instó la acción penal y representará a la niña durante todo el proceso judicial.

Próximos pasos de la investigación

Tras escuchar a las partes, el magistrado interviniente hizo lugar a la apertura de la investigación y ordenó la detención del acusado por tres meses. En este periodo, se avanzará con medidas periciales clave, entre las que se destacan: pericias biológicas, análisis de dispositivos electrónicos, cámara Gesell y pericia psicológica, entre otros.

Nota: Por respeto a la privacidad de la víctima y conforme a las leyes vigentes de protección integral de niños, niñas y adolescentes, se omiten datos que permitan su identificación o la de la localidad donde reside.