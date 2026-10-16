Presentaron en Casa del Chubut EVENPA 2027, el evento empresarial más importante de la Patagonia

Se desarrollará en Puerto Madryn del 15 al 17 de abril del año próximo. Reunirá a las empresas, PyMEs y proveedores de productos y servicios de los sectores productivos más relevantes de la región.

En el marco de las políticas de promoción industrial que implementa el Gobierno del Chubut, se presentó este jueves en la Casa del Chubut en Buenos Aires, la Exposición y Encuentros de Vinculación Empresaria y Negocios de la Patagonia (EVENPA) 2027, que se desarrollará en Puerto Madryn los días 15, 16 y 17 de abril del año próximo.

El evento empresarial más importante de la región sur de la Argentina, tendrá lugar en el Predio Plazoleta de Acopio Norte de la Administración Portuaria Puerto Madryn (APPM) y reunirá a las empresas, PyMEs y proveedores de productos y servicios de los sectores productivos más relevantes de la Patagonia.

La presentación del evento se llevó a cabo en horas de la tarde en el Salón Auditorio de la Casa del Chubut. Estuvo encabezado por el vicepresidente de CIMA Patagonia (Cámara Industrial de Puerto Madryn y Región Patagónica), Emiliano Viñuelas; el director de EVENPA, Sergio Pérez; y el director general de la Casa del Chubut, Federico Puratich; entre otras autoridades empresariales y provinciales.

EVENPA es organizado por CIMA Patagonia y se realiza todos los años con una asistencia creciente de empresas e instituciones provenientes de distintos lugares de la Patagonia y otras regiones de la Argentina, e incluso también del exterior. En la edición 2027, tendrá al comercio exterior (COMEX) como uno de los ejes centrales del encuentro.

Se trata de un evento multisectorial, donde confluyen representantes de los sectores de petróleo, gas y GNL; energías renovables, eólicos e hidrógeno verde; construcciones; metalmecánica; comercio exterior; logística; puertos; aluminio; servicios navales; tecnología marina; minería; ingeniería; ambiente; seguridad; pesca; TICs, IA e IoT; servicios profesionales; investigación; sustentabilidad; financiamiento; salud laboral y turismo.

Agradecimiento al Gobierno Provincial

En diálogo con la prensa, el director del EVENPA y prosecretario de CIMA Patagonia, Sergio Pérez, afirmó que “las expectativas con respecto a la edición 2027 son muy buenas. Hoy vivimos una situación inédita con respecto a esta cuarta edición, porque vinimos a presentarla acá a Buenos Aires, en un ámbito tan importante para nuestra provincia como lo es la Casa del Chubut”.

Pérez agregó que “el objetivo principal es vincular a las empresas para que se generen encuentros, negocios, acercamiento también hacia las grandes empresas, las que realmente traccionan, las tractoras que nosotros les llamamos, que tienen una parte muy activa en la Patagonia, con las pymes que son las que brindan en el territorio los servicios y los bienes que necesitan esas grandes empresas para desarrollar sus diversas actividades productivas”.

El dirigente empresarial señaló que “para nosotros poner en valor a las grandes empresas es muy importante, porque eso trae realmente que el anillo del entramado de pymes tenga trabajo. Y el hecho de que se haga en el Puerto de Madryn tiene una gran relevancia, por el tema del comercio exterior. Esto es sumamente importante porque creemos que ahora ya no se trata solamente del mercado local y regional, sino que el mercado ahora es el mundo”.

Pérez le agradeció especialmente al Gobierno del Chubut porque “desde primera edición la provincia nos está apoyando, hoy estamos realizando la presentación en Buenos Aires acá en la Casa del Chubut, que es algo inédito y muy importante para nosotros, lo valoramos muchísimo. Recordemos también que el evento se llevará a cabo en la Administración Portuaria de Puerto Madryn, que depende del Gobierno Provincial. También quiero agradecerle a la Municipalidad de Puerto Madryn porque siempre nos han apoyado”.

Comercio exterior

Por su parte, el vicepresidente de CIMA Patagonia y titular de la empresa Millennium Argentina, Emiliano Viñuelas, manifestó que “las expectativas para la edición 2027 de EVENPA son muy buenas, logramos el espacio para hacerlo en el Puerto de Madryn que coincide con esta visión que tenemos en CIMA de poder darle una proyección ya hacia el comercio exterior. Estamos en una ciudad que tiene infraestructura portuaria, aeroportuaria, ideal como para trabajar con comercio exterior, y creemos que hay un gran potencial en toda la provincia, en este caso, más allá de la ciudad, en toda la provincia y en la región, de exportación, y también de importación, o sea muchas posibilidades en materia de desarrollo integral del comercio exterior”.

Viñuelas añadió que “Argentina, si quiere competir, tiene que estar actualizada en cuanto a nuevas tecnologías, equipamiento, herramientas, para también desarrollar a todas las pymes y a todas las empresas que brindan servicios. Hoy en día se habla muchísimo del RIGI y las grandes inversiones que van a venir. Todas esas grandes inversiones, esas empresas siempre, casi en forma obligatoria, están necesitadas de la contratación de otras empresas. Nosotros hemos podido observar en la ciudad de Puerto Madryn, durante las últimas décadas, cómo Aluar ha traccionado a toda una industria liviana de servicios a su alrededor”.

El vicepresidente de CIMA Patagonia indicó que “las pymes tienen que estar actualizadas, tienen que tener la capacidad para brindar las soluciones tecnológicas que estas nuevas industrias requieren. Nosotros, por eso, pensamos a EVENPA como una herramienta justamente para la vinculación de las pymes con las grandes empresas, con las nuevas tecnologías y con la transmisión del conocimiento y del comercio exterior”.

Viñuelas sostuvo que “hoy en día se ha generado una situación a nivel nacional que es un poco extrema, porque el RIGI ha generado grandes beneficios para estas grandes inversiones que pueden llevar adelante grandes empresas, y para las pymes no hay prácticamente nada. Si vamos a ofrecerle tanto a estas grandes empresas, me parece que es fundamental también pensar en la pequeña y mediana empresa, que además es la que moviliza el trabajo, la que genera mayor contratación de mano de obra, la que moviliza el trabajo privado y el trabajo industrial, me parece un desacierto total que no haya algún beneficio o alguna atención. La pequeña y mediana empresa realmente sortea dificultades muy importantes hoy en la economía que nos toca vivir y no tiene ningún tipo de ayuda. Creo que habría que revisar una política industrial a nivel nacional que incluya también a las pymes”.

El dirigente empresarial madrynense les agradeció especialmente al Gobierno del Chubut y a la Municipalidad de Puerto Madryn: “En el caso de la Provincia, el predio que vamos a utilizar en EVENPA corresponde a la Administración Portuaria de Puerto Madryn. Desde el primer día que se planteó esta oportunidad ellos se mostraron realmente muy colaborativos con la idea, la Provincia ha colaborado desde ese lugar que no es poca cosa, porque realmente el predio que hemos conseguido para esta edición es excelente. Y hoy, además, hemos tenido la posibilidad de presentar el evento en Buenos Aires ni más ni menos que en la Casa del Chubut. Y en cuanto al municipio, la colaboración por parte de ellos también es permanente, lo han tomado como algo prioritario para la ciudad”.

Más actividad productiva y puestos de trabajo

Finalmente, el director general de la Casa del Chubut, Federico Puratich, destacó “la importancia de EVENPA para las empresas patagónicas, por las oportunidades que les ofrece tanto a las grandes empresas como así también a las pymes para vincularse y generar nuevas posibilidades de negocios, mayores inversiones y puestos de trabajo para Chubut y para nuestra región”.

Puratich subrayó que “el gobernador Ignacio Torres acompaña de manera permanente a las empresas industriales de nuestra provincia, por el papel clave que desempeñan en la economía de Chubut y de la región para generar mayor actividad productiva y nuevos puestos de trabajo”.

El titular de la representación oficial en Capital Federal dijo que “es un orgullo que un evento tan importante como EVENPA se haya presentado en Buenos Aires en la Casa del Chubut, y que además se desarrolle el año que viene en la Administración Portuaria de Puerto Madryn, con un acompañamiento muy importante del Gobierno Provincial. Las puertas de la Casa del Chubut siempre están abiertas para ayudar a promocionar todas las potencialidades productivas de nuestra provincia y de la Patagonia”, concluyó.

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