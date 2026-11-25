Por primera vez, autoridades y representantes del sector pesquero participaron de una reunión multisectorial para abordar la temporada 2026/2027

En el marco de la actual temporada de pesca, se desarrolló en Rawson una reunión multisectorial que convocó a una amplia representación de autoridades institucionales, organismos de seguridad, representantes judiciales y referentes del sector pesquero, con el propósito de abordar de manera integral los distintos aspectos vinculados al desarrollo de la actividad.

En las instalaciones de la Legislatura provincial, este martes se llevó adelante una reunión multisectorial destinada a abordar la recientemente entrada en vigencia temporada de Pesca en aguas de jurisdicción provincial.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Pesca, Sebastián Cejas, junto a los diputados provinciales Sergio González, Rubia Antonio y Tamame Mariela; el intendente de Rawson, Damián Biss; presidentes de las cámaras pesqueras (CAPIP, CAFACh y Artesanales); Policía del Chubut y referentes del sector local en su conjunto.

Durante la reunión se pusieron en común diferentes ejes relacionados con la organización y el funcionamiento de la actividad pesquera durante la temporada, entre ellos, la seguridad en el puerto, la operatoria de control, los controles de alcoholemia, las habilitaciones de acceso y los posibles cortes temporales de circulación, además de otros aspectos vinculados con la dinámica pesquera.

Trabajo armónico y conjunto

El secretario de Pesca indicó que “el encuentro se da con el sólo objetivo de mejorar y desarrollar la actividad pesquera, para ello es fundamental sostener un trabajo armónico y coordinado entre todos los sectores involucrados”.

“La temporada de pesca requiere del compromiso y la responsabilidad de todos los actores que forman parte de esta actividad. Es clave que podamos trabajar de manera conjunta, con diálogo y coordinación, entendiendo que cada organismo y cada área tiene un rol importante para garantizar el desarrollo ordenado y seguro de la operatoria”, agregó Cejas.

Asimismo, remarcó el valor estratégico de la actividad pesquera para la provincia y la necesidad de construir acuerdos que permitan acompañar su desarrollo: “La pesca es una actividad clave para Chubut por su impacto productivo, económico y social. Por eso, es importante que todos los sectores podamos trabajar en armonía, priorizando los objetivos comunes y entendiendo que el buen funcionamiento de la temporada es una responsabilidad compartida”.

Continuidad del trabajo

Durante el encuentro se acordó avanzar en todos los aspectos que permitirán mejorar la operatoria portuaria, así como sostener las distinciones obtenidas en materia de calidad y seguridad de los recursos pesqueros provinciales. Además, se asumió el compromiso general de sostener el espacio de intercambio para analizar las necesidades, responsabilidades y particularidades.

Esta instancia representó así un paso significativo en materia de articulación institucional, al promover una mirada integral sobre los desafíos que presenta una nueva temporada de pesca y la importancia de la coordinación entre los organismos públicos, las fuerzas de seguridad, la Justicia y el sector productivo.

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