Por el Día de las Cooperativas habrá un conversatorio sobre experiencias y aprendizajes locales

La actividad es organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria (CEDESS) y reunirá a referentes del sector cooperativo de Chubut, con el objetivo además de fortalecer el vínculo entre la Universidad del Chubut y las organizaciones del territorio.

En el marco del Día Internacional de las Cooperativas se llevará adelante el conversatorio «Día Internacional de las Cooperativas: experiencias y aprendizajes locales», una propuesta abierta a la comunidad que busca promover el intercambio de experiencias y la reflexión sobre el aporte del cooperativismo al desarrollo territorial.

La actividad se realizará de manera virtual el miércoles 1 de julio, a las 18:30 horas, y contará con la participación de representantes de organizaciones cooperativas y federaciones de la provincia, quienes compartirán sus trayectorias, aprendizajes y desafíos desde sus experiencias de gestión y trabajo colectivo.

Participarán Valeria Lewis, presidenta de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (FECHCOOP); Gabriel Vidal, referente de la Cooperativa Proyecto Gondwana; Elizabeth Luthard, secretaria de la Cooperativa A la Par; y Marcos Argel, tesorero de la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina (FESSCA).

Espacio de intercambio

El conversatorio se desarrollará a partir de tres ejes de debate: el papel del cooperativismo en la construcción del desarrollo local y en la respuesta a las necesidades de las comunidades; las experiencias de innovación, articulación y generación de saberes impulsadas desde las organizaciones; y los principales desafíos que enfrenta el sector, junto con las políticas y estrategias necesarias para su fortalecimiento.

La propuesta forma parte de la Cátedra Abierta del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria (CEDESS), un espacio orientado a fortalecer los vínculos entre la universidad y las organizaciones de la Economía Social y Solidaria mediante instancias de formación, diálogo y construcción colectiva de conocimiento.

En este marco, la actividad también busca poner en valor el rol del cooperativismo como actor estratégico para el desarrollo sostenible, la participación democrática y la generación de trabajo con impacto social en los territorios.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del formulario: https://forms.gle/efgyhuL3w5JASP2f9