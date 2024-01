Pogliano duro contra el gobierno nacional en su discurso por el aniversario de El Bolsón

En la oportunidad, la enfermera Romina Sheffield (considerada “la gran vacunadora en tiempos de pandemia”), fue elegida como la nueva abanderada de la ciudad.

“Siempre es una alegría sentir que uno forma parte de esta gran diversidad. Que un musulmán sufí pueda estar hablando en un pueblo de la cordillera, marca la maravilla de este lugar y la bendición de esta tierra. Aquí está la mezquita más austral del mundo y queremos estar en un lugar sagrado. Esto es como una Arca de Noé, donde podemos estar todos”, aseguró el referente islamita Isa Martínez, quien compartió la invocación religiosa junto al pastor evangélico Rodrigo Busconi y el sacerdote católico Fernando Rodríguez.

La ciudad de El Bolsón conmemoró este domingo su 98° aniversario institucional, recordando aquel 28 de enero de 1926 cuando un grupo de pobladores decidió conformar la primera comisión de fomento.

En su discurso ante los vecinos, el intendente Bruno Pogliano señaló que “hoy transitamos tiempos difíciles, de mucha incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con la obra pública que financiaba el gobierno nacional y que, aunque todo está en regla, nadie nos garantiza su continuidad”.

Agregó que “no está claro que va a suceder con los fondos coparticipables con los que pagamos los sueldos de los trabajadores municipales y tampoco nadie dice si se continuará entregando, a las organizaciones sociales, los recursos económicos para la compra de los alimentos secos que necesitan los merenderos y los comedores comunitarios”. En tanto, “nosotros seguimos abasteciéndolos con los alimentos frescos”.

Recordó que “a casi 50 días de iniciado el nuevo gobierno nacional, muchas áreas siguen sin nombrar a sus funcionarios y, por ende, no hay con quien hablar ni llevar adelante ningún tipo de gestión. Lo digo con sinceridad, no estoy haciendo catarsis, solo estoy describiendo lo que pasa”.

No obstante, aseguró que “nada de esto me va a apichonar y voy a tomar las decisiones que sean necesarias para afrontar esta dificultosa etapa, así como lo hicimos cuando tuvimos que enfrentar la brutal pandemia del coronavirus”.

De igual modo, sumó que “muchos nos criticaron por la venta de la esquina del banco Patagonia, pero eso nos permitió financiar el plan de obras Mario Marques y mantener en funcionamiento la obra pública en los barrios, preservando el trabajo. Lo hice, y ante una situación similar lo volvería a hacer”.

Sumó que “de la misma manera que tome la dolorosa decisión de no realizar la Fiesta Nacional del Lúpulo porque la municipalidad no está en condiciones de afrontar el gasto que requiere hacer un evento del nivel al que elevamos nuestra principal celebración. No tengo dudas de que, a pesar de las críticas de algún sector comercial, la gran mayoría de los bolsoneses entenderán la razonabilidad de esta medida”.

Al cierre de su alocución, brindó un reconocimiento a dirigentes de distintos partidos políticos por “los 40 años de democracia en nuestro país”, al tiempo que adelantó la decisión “de trabajar en la creación de un ente para proteger la red de refugios de montaña ubicada al oeste del río Azul, donde participe el municipio, la provincia, los pobladores de esa zona, la cámara de turismo y el sector privado”.

“Nuestro entorno natural debe ser sustentable y perdurable. Si no avanzamos en formas de protección, el avasallamiento de visitantes terminará destruyendo todo ese hábitat de manera irreparable”, remarcó.

Abanderados

Además, el acto incluyó la designación de los nuevos abanderados municipales. Durante el año 2024, la enseña nacional será portada por la enfermera Romina Sheffield, con Jorge Otero y María Noelia Arauna como escoltadas. En tanto, el profesor Raúl Heinze será el abanderado provincial, acompañado por Francesco Cáceres y Patricia Ruiz. También fueron reconocidos como vecinos destacados Josefina Caniú, Osvaldo Luengo, Silvana Oyarzo y Rodolfo Henríquez

Participaron los intendentes de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés; de El Maitén, Oscar Currilén; de Lago Puelo, Iván Fernández; y de Ñorquinco, Miguel Cuminao, junto a la senadora nacional Mónica Silva, el legislador local Leandro García, y los ministros de Gobierno, Federico Lutz, y de Educación, Patricia Campos, entre otros.

En adhesión al aniversario, también hay una muestra de fotos antiguas en la Casa del Bicentenario. Por la tarde del domingo, habrá un show artístico en la plaza Pagano y distintas competencias deportivas.