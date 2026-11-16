En el marco del Plan Galina, el mandatario encabezó la inauguración de la primera etapa del edificio. La obra permite resguardar las autobombas y los vehículos de emergencia, y contempla una segunda etapa que incluirá oficinas, vestuarios, sanitarios y otros espacios destinados al personal. “Esta es una auténtica reivindicación para una localidad que no contaba con un cuartel de bomberos y hoy lo tiene”, destacó Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes la inauguración de la primera etapa del nuevo Cuartel de Bomberos Voluntarios de Paso de Indios, una obra ejecutada a partir de una inversión provincial, en el marco del Plan Galina, que permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la localidad.

Se trata del primer cuartel propio de la comunidad, que actualmente cuenta con un Cuerpo Activo integrado por 15 bomberos voluntarios y siete jóvenes que se forman en la Escuela de Cadetes y próximamente se incorporarán a la institución.

La primera etapa del edificio dispone de un espacio cubierto destinado al resguardo de las autobombas y los vehículos de emergencia, mientras que el proyecto contempla una segunda instancia de construcción de oficinas, vestuarios, sanitarios y otras dependencias necesarias para el funcionamiento integral del cuartel.

Acompañaron al mandatario el intendente de Paso de Indios, Héctor Méndez; el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Martín Bengoa; integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios; autoridades de los cuarteles de la Regional Uno; miembros de la Escuela de Cadetes; diputados provinciales; ministros, secretarios y funcionarios del Gabinete provincial; representantes de instituciones y organizaciones intermedias; y vecinos de la localidad.

Obras que llegan a cada pueblo

Durante el acto, Torres destacó la vocación de servicio de los bomberos voluntarios y el compromiso de toda la comunidad para concretar una obra que representa un avance fundamental para Paso de Indios.

En ese sentido, el Gobernador puso en valor “la vocación de servicio de todos los presentes” y destacó la insistencia y el esfuerzo de quienes trabajaron para que el nuevo cuartel se convirtiera en una realidad.

“En el marco del Plan Galina, que es el plan de infraestructura más ambicioso en la historia de la provincia, los intendentes tienen un rol fundamental”, remarcó el mandatario, al destacar el trabajo conjunto con los municipios y comunas para avanzar en obras que respondan a las necesidades concretas de cada localidad.

Sobre este punto, aseguró que “estamos hablando de una auténtica reivindicación, porque esta es una localidad que no contaba con un cuartel de bomberos y hoy lo tiene, en el marco de un plan de infraestructura que prioriza lo que necesita cada pueblo”.

Una nueva matriz energética para Paso de Indios

Por otra parte, el titular del Ejecutivo ratificó el compromiso de la Provincia con el desarrollo de una nueva matriz energética y destacó los avances del Parque Fotovoltaico y la Microrred Híbrida de Paso de Indios, cuya construcción comenzó en agosto de este año.

Al respecto, Torres sostuvo que Paso de Indios “va a ser la primera localidad abastecida en su totalidad por energía solar”, y puso en valor la importancia de avanzar en soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer la infraestructura de las comunidades del interior provincial.

Compromiso y trabajo conjunto

Por su parte, el intendente de Paso de Indios, Héctor Méndez, agradeció la presencia del Gobernador y el acompañamiento del Ejecutivo provincial para concretar una obra largamente esperada por la comunidad.

“Venimos trabajando codo a codo con la Provincia para avanzar en esta obra”, expresó el jefe comunal, quien también reconoció el compromiso de los albañiles, contratistas y trabajadores que participaron en la construcción del nuevo edificio.

A su turno, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Martín Bengoa, destacó el esfuerzo conjunto que permitió finalizar la primera etapa del cuartel y agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial.

En particular, reconoció el respaldo del gobernador Ignacio Torres y del subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo “Lalo” Pérez, “quien siempre estuvo pendiente y brindando respuestas”.

Cuidar a quienes nos cuidan

La construcción del nuevo cuartel representa un avance fundamental para los bomberos voluntarios de Paso de Indios, que por primera vez cuentan con un espacio propio para resguardar sus unidades y desarrollar sus tareas.

La obra, ejecutada a partir de una inversión provincial de $57.605.176,26, permite proteger las autobombas y los vehículos incorporados durante este año, entre ellos un camión, una camioneta 4×4 y una Unidad de Logística, equipamiento fundamental para fortalecer la respuesta ante situaciones de emergencia.

Asimismo, el proyecto contempla una segunda etapa que permitirá ampliar las instalaciones con oficinas, sanitarios, vestuarios y otros espacios destinados al personal, mejorando las condiciones en las que los bomberos realizan diariamente su trabajo.

De esta manera, a través del Plan Galina, el Gobierno del Chubut continúa avanzando en obras de infraestructura que responden a las necesidades de cada comunidad, fortaleciendo los servicios esenciales y acompañando a quienes trabajan todos los días para cuidar a los vecinos de la provincia.

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