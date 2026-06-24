Plan Galina: Torres impulsa en Lago Puelo obras estratégicas por más de $3.700 millones para fortalecer servicios, turismo y seguridad vial

En el marco del Plan Galina, el gobernador encabezó en Lago Puelo la firma de convenios para ejecutar obras fundamentales de agua potable, gas, infraestructura turística y seguridad vial. Con una inversión provincial superior a los $3.700 millones, los proyectos permitirán ampliar el acceso a servicios esenciales, fortalecer la prevención de incendios y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico de toda la Comarca Andina. “Durante muchos años esta región fue postergada; hoy estamos demostrando con hechos que los recursos vuelven a donde tienen que estar”, sostuvo Torres.

Como parte de la intensa agenda que el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, lleva adelante en la Comarca Andina, el mandatario encabezó este miércoles por la mañana una recorrida en la localidad de Lago Puelo, donde rubricó distintos convenios para la ejecución de obras fundamentales de infraestructura urbana, vial y de servicios públicos por más de $3.700 millones.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Concejo Deliberante local y acompañaron al mandatario el intendente de Lago Puelo, Iván Fernández; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; y el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra.

Durante la jornada, el titular del Ejecutivo recorrió la obra de la cisterna que se construye en el paraje Las Golondrinas, la cual fortalecerá la infraestructura necesaria no solo para mejorar la capacidad de respuesta ante incendios forestales y de interfase, sino también para ampliar y garantizar el acceso al agua potable para la comunidad local.

Infraestructura para saldar una deuda histórica con la Comarca

Torres aseguró que “durante muchos años la riqueza que generó nuestra provincia no se vio reflejada en la calidad de vida de los vecinos” y sostuvo que “cuando uno analiza la distribución geográfica de las inversiones, la Comarca Andina fue durante mucho tiempo una de las regiones más postergadas”.

“Por eso era necesario avanzar con una agenda de infraestructura que permitiera saldar esa deuda histórica. Durante años se pensó en función de las elecciones y no de las necesidades reales de la gente. Llevar gas a miles de hogares implicó obras estructurales de gran magnitud, como las plantas compresoras y la ampliación del Gasoducto Cordillerano, que durante décadas no se hicieron”, señaló.

En ese sentido, el mandatario remarcó que “estamos hablando de más de $70.000 millones invertidos en infraestructura estratégica que muchas veces no se ve, pero que transforma la calidad de vida de miles de familias”.

Asimismo, destacó que “en un contexto económico mucho más complejo que el de años anteriores, logramos desendeudar a la provincia en 360 millones de dólares y hoy esos recursos vuelven a donde tienen que estar: en obras que mejoran la vida de los chubutenses”.

Plan Galina

En relación a la primera de las dos cisternas de 500 metros cúbicos que la Provincia construye en el paraje Las Golondrinas, cada una con capacidad de 500.000 litros, y a la ejecución de la red de agua potable, Torres puntualizó que “es una inversión necesaria de más de $500 millones y forma parte del Plan Galina, que representa una verdadera reparación histórica para la Comarca a partir de obras de energía, agua y gas que durante mucho tiempo fueron relegadas”.

Transparencia y control ciudadano

Por otra parte, el Gobernador resaltó el nuevo esquema de transparencia implementado para la ejecución de la obra pública: “Hoy, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes, los vecinos pueden conocer en tiempo real qué empresa ejecuta cada obra, cuál es el plazo previsto y cuál es su grado de avance”, sostuvo.

“Más allá de la infraestructura y de los puestos de trabajo que se generan, estamos impulsando un cambio de paradigma en la manera de administrar los recursos públicos, garantizando que cada peso se traduzca en soluciones concretas para la gente”, agregó.

Por último, Torres afirmó que “tenemos la responsabilidad de demostrar que se puede administrar bien, hacer obras y cuidar los recursos de los contribuyentes al mismo tiempo”, concluyendo que “eso se logra con obras que empiezan, avanzan y terminan, como corresponde”.

Obras provinciales en un contexto complejo

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, destacó la ejecución del Plan Galina, “una herramienta que demandó meses de planificación, trabajo técnico y articulación entre todas las áreas del Gobierno Provincial”.

El funcionario resaltó la inversión provincial destinada a Lago Puelo y aseguró que “estas obras son posibles gracias al ordenamiento de las cuentas públicas y a una administración responsable de los recursos, que hoy permite seguir ejecutando infraestructura incluso en un contexto nacional complejo”.

Servicios públicos y calidad de vida

A su turno, el intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, aseguró que “este es un día trascendental para nuestra localidad” y destacó que “las nuevas conexiones domiciliarias de gas permitirán que decenas de familias puedan acceder a un servicio esencial y mejorar significativamente su calidad de vida”.

Respecto al Centro de Convenciones, sostuvo que “es una obra esperada desde hace muchos años y que, una vez finalizada, nos permitirá fortalecer la actividad turística durante todo el año, generando nuevas oportunidades para la economía local”.

Asimismo, el jefe comunal valoró las distintas obras energéticas desarrolladas por la Provincia en la región y destacó especialmente la incorporación de las plantas compresoras que ampliaron la capacidad del Gasoducto Cordillerano y permitieron miles de nuevas conexiones domiciliarias.

Mayor acceso a las redes de agua y gas

Uno de los convenios rubricados por el Gobernador prevé una inversión provincial de $185 millones para la ejecución de la obra “37 Conexiones de Gas Natural Domiciliarias”.

El proyecto contempla un anticipo de $37 millones por parte del Gobierno del Chubut, correspondiente al 20% del monto total, mientras que los desembolsos restantes se efectuarán de acuerdo con el avance de los trabajos certificados por la Municipalidad.

Por otra parte, Torres firmó con la Municipalidad de Lago Puelo el convenio para la ejecución de la red de agua potable para el paraje Las Golondrinas, a partir de la construcción de una cisterna y la infraestructura complementaria necesaria para garantizar el servicio.

La inversión provincial destinada a esta obra asciende a $2.957.120.695,72 y permitirá resolver una problemática histórica para numerosas familias que hasta el momento dependían de perforaciones, arroyos de deshielo y sistemas alternativos de abastecimiento.

Nueva cisterna en Las Golondrinas

El Gobernador también recorrió junto a las autoridades la obra de construcción de la nueva cisterna en Las Golondrinas, iniciativa que permitirá incrementar la capacidad de reserva de agua, mejorar la respuesta ante emergencias y acompañar el crecimiento poblacional registrado en el sector durante los últimos años.

Se trata de una intervención fundamental para la normalización y fortalecimiento del servicio en una de las zonas de mayor expansión de la localidad.

Infraestructura social y turística

Torres también encabezó la firma del convenio para la terminación del Centro de Convenciones de Lago Puelo, a partir de una inversión provincial de $550.736.504,17.

La finalización de esta obra permitirá recuperar un proyecto largamente esperado por la comunidad, generando un espacio destinado a congresos, convenciones, actividades culturales, deportivas y encuentros de distinta índole que contribuirán a dinamizar la economía regional y fortalecer el perfil turístico de la Comarca Andina.

Fuerte inversión en seguridad vial

Por último, el Gobernador rubricó el convenio para la ejecución de la obra “Iluminarias Ruta Provincial N° 45”, que demandará una inversión provincial de $467.726.154,80.

La iniciativa contempla la instalación de luminarias en uno de los corredores más transitados de la zona, fortaleciendo la seguridad vial y mejorando las condiciones de circulación para vecinos y visitantes.

Además, la obra contribuirá a reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas propias de la región, especialmente durante el invierno, cuando la formación de hielo sobre la calzada exige extremar las precauciones al transitar por el sector.