Plan Galina: Torres entregó aportes a instituciones deportivas de Esquel y reafirmó el apoyo al desarrollo de los clubes

Los recursos, destinados a instituciones deportivas de Esquel, forman parte del Programa Infraestructura Deportiva del Plan Galina. Torres destacó el rol de los clubes en la formación de niños y jóvenes y ratificó la continuidad de las políticas provinciales destinadas a fortalecer el deporte en todo el territorio.

En el marco de la agenda desarrollada en la Cordillera por el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el mandatario encabezó en Esquel la entrega de aportes económicos a instituciones deportivas de la ciudad.

La actividad se realizó a través del Programa Infraestructura Deportiva, impulsado por el Gobierno del Chubut en el marco del Plan Galina, con el objetivo de fortalecer a los clubes y asociaciones deportivas mediante inversiones destinadas a mejorar sus instalaciones y acompañar el crecimiento del deporte en toda la provincia.

Acompañaron al titular del Ejecutivo el intendente de Esquel, Matías Taccetta; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; autoridades y funcionarios provinciales y municipales; y representantes del Club Independiente Esquel, Club Belgrano, Club Andino Esquel, Asociación Cultural Coordinación de Deporte de Acción Patagonia Freestyle, Slalom Club, Esquel Rugby Club, Club de Arquería Andino Patagónico, Asociación Fútbol Veterano del Oeste, Asociación Española de Socorros Mutuos y Club Social y Deportivo San Martín.

Identidad chubutense

“En Chubut, y particularmente en Esquel, tenemos valores deportivos muy importantes, y hoy vemos el enorme arraigo que el deporte genera en la comunidad, incluso entre las personas mayores con disciplinas como el newcom”, expresó Torres.

En ese sentido, el mandatario destacó “el hermanamiento que generan los clubes y las competencias deportivas en toda la provincia”, y recordó que “cuando asumimos la gestión nos encontramos con programas que estaban en riesgo de desaparecer, entre ellos los Juegos Comunales”.

“Decidimos garantizar su continuidad, les asignamos financiamiento y hoy están respaldados por ley porque entendemos que cumplen un rol mucho más profundo que el recreativo: integran a toda la provincia”, sostuvo.

Asimismo, el Gobernador remarcó que “muchos chicos conocieron el mar o la cordillera gracias a los Juegos Comunales, hicieron amigos de otras localidades y fortalecieron el orgullo de ser chubutenses”, asegurando que “apostar al deporte como política de Estado ya está dando resultados”.

Más infraestructura para los clubes

“Hoy Chubut tiene una realidad económica distinta a la que había cuando asumimos el gobierno. Logramos desendeudarnos en más de 360 millones de dólares y acceder a financiamiento para infraestructura. Queremos que esa inversión también llegue a los clubes, muchos de los cuales se sostienen gracias al enorme esfuerzo de las familias”, expresó Torres.

En la misma línea, sostuvo que “esos chicos que están haciendo deporte y formándose como mejores personas, no están en la calle”, y afirmó que “invertir en los clubes también es invertir en contención, integración y oportunidades”.

“Así como los Juegos Comunales llegaron para quedarse, el Programa de Infraestructura Deportiva también. Vamos a seguir trabajando junto a todos los municipios para que cada club tenga mejores instalaciones y para que tanto los más chicos como los más grandes puedan seguir practicando deporte”, concluyó.

Reducir las distancias

Por su parte, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, recordó que “cuando comenzamos la gestión nos propusimos poner al deporte de Chubut en el lugar que merece, trabajando con igualdad de oportunidades para que todos tengan las mismas posibilidades, sin importar en qué localidad vivan”.

“El Gobernador nos dio las herramientas para avanzar en ese camino y hoy podemos decir que logramos achicar una brecha histórica”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la creación de la Delegación Cordillera de Chubut Deportes, con sede en Esquel, “que permitió acercar el Estado a las instituciones deportivas de toda la región y brindar respuestas en un contexto muy complejo”.

“A nivel nacional la situación económica es difícil, por eso es fundamental seguir fortaleciendo a los clubes, que son espacios donde se forman mejores personas. Lo estamos haciendo con obras, infraestructura y recursos concretos”, concluyó.

Crecimiento sostenido

Por último, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó “el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial con el deporte” y recordó que “desde hace tiempo nos propusimos consolidar a Esquel como un destino de turismo deportivo, pero para lograrlo era indispensable seguir invirtiendo en infraestructura”.

“Hoy más de 3.500 chicos practican deporte en nuestra ciudad y queremos que ese crecimiento vaya acompañado por clubes cada vez más fuertes, con mejores instalaciones y más oportunidades para todos”, concluyó.



