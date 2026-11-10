Plan Galina: Torres confirmó la construcción de una cancha de césped sintético para el Club Frontera de Lago Puelo

En el marco del Plan Galina para los clubes deportivos, Provincia destinará casi $200 millones para concretar una obra esperada por los niños y jóvenes que diariamente realizan actividades deportivas en la institución. El Gobernador destacó el trabajo conjunto que permitió completar el cerco perimetral del predio y ratificó el compromiso de seguir fortaleciendo a los clubes de toda la provincia. “Son espacios que forman mejores personas y donde las familias se encuentran todos los días”, sostuvo.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la firma de un convenio para financiar la construcción de una cancha de césped sintético en el Club Social y Deportivo Frontera de Lago Puelo, una obra que demandará una inversión provincial de casi $200 millones y que se llevará adelante a través del Plan Galina.

La iniciativa permitirá mejorar la infraestructura de la institución y ampliar las oportunidades para los niños y jóvenes que diariamente concurren al predio, dando continuidad al acompañamiento que el Gobierno Provincial viene realizando a los clubes deportivos de Chubut.

Un nuevo compromiso con el Club Frontera

Durante la actividad, Torres recordó que la Provincia ya había acompañado a la institución para concretar el cerramiento de su predio y destacó el cumplimiento de aquel compromiso.

“Nos comprometimos a acompañar al club a través del Plan Galina para hacer el cerco perimetral y, gracias al trabajo conjunto, pudimos terminarlo en tiempo récord. Por eso, hoy nos enorgullece dar un paso más para que los chicos puedan contar con su propia cancha de césped sintético”, expresó el mandatario.

En ese sentido, señaló que “en su momento no teníamos la certeza de contar con los recursos necesarios para esta obra, pero hoy sí los tenemos y podemos asumir este nuevo compromiso”.

“Este club se lo merece, porque más allá de los resultados deportivos, es una institución que forma mejores personas, donde los chicos y sus familias se encuentran todos los días. Ese es el verdadero valor de los clubes y por eso tenemos que acompañarlos”, remarcó Torres.

Casi $200 millones para infraestructura deportiva

El convenio fue rubricado por el Gobernador, el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, y el presidente del Club Social y Deportivo Frontera, Simón Quiroga.

El acuerdo establece un aporte provincial de $197.807.120, destinado a financiar la construcción de una cancha de césped sintético en el predio de la institución, en el marco del Plan Galina.

La nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones para la práctica deportiva y fortalecer las actividades que desarrolla el club, consolidando su importancia como espacio de encuentro, integración y formación para niños, jóvenes y familias de Lago Puelo.

El deporte como herramienta de integración

La inversión forma parte de una política provincial de fortalecimiento de la infraestructura deportiva, mediante la cual se acompañan proyectos de mejora y ampliación de las instalaciones de clubes de distintas localidades de Chubut.

A través del Plan Galina, el Gobierno Provincial continúa impulsando obras destinadas a mejorar las condiciones de entrenamiento, fomentar hábitos saludables y ampliar el acceso a la práctica deportiva.

El objetivo es acompañar el crecimiento de instituciones que, además de promover el deporte, cumplen un papel fundamental en la vida de sus comunidades, generando espacios de pertenencia, contención y oportunidades para las nuevas generaciones.

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