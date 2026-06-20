Plan Galina: Provincia financiará la pavimentación del barrio Docente de Gaiman con una inversión cercana a los $2.000 millones

En el marco del programa integral de infraestructura que el gobierno provincial lleva adelante en todo el territorio chubutense, la Provincia financiará la pavimentación del barrio Docente, dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos de ese sector. “Las obras que tenemos que hacer son las que necesita la gente, no las que necesita el político de turno”, afirmó el gobernador.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes en Gaiman la firma de convenios para la ejecución de obras estratégicas en la localidad por más de 2.000 millones de pesos, entre las que se destaca la pavimentación del barrio Docente, una intervención largamente esperada por los vecinos debido a los permanentes problemas de anegamiento que afectan al sector.

La iniciativa se enmarca en el Plan Galina, programa que contempla una inversión superior a los 640 mil millones de pesos para ejecutar más de 200 obras clave en ciudades, pueblos y comunas rurales de toda la provincia, financiado a partir del ordenamiento de las cuentas públicas y la reestructuración de la deuda provincial, con el objetivo de concretar una reparación histórica en todas las localidades, en materia de infraestructura.

La actividad se desarrolló en el Gimnasio Municipal y contó con la participación del intendente Darío James. Durante el acto se rubricó el convenio mediante el cual la Provincia financiará la pavimentación del barrio Docente con una inversión de 1.984 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses.

Además, se firmó otro acuerdo para la ejecución de la obra denominada “Puente sobre Canal – Camino Subrural N° 9”, por más de 74 millones de pesos, y una adenda vinculada a un convenio suscripto en diciembre pasado para la realización de otras obras de infraestructura en la localidad.

Fondos destinados a obras concretas

Al dirigirse a los presentes, Torres destacó la decisión de garantizar que los recursos obtenidos por la Provincia tengan una asignación específica para infraestructura.

“Esta provincia tiene muchas historias de empréstitos o planes de infraestructura que quedaron en la nada. Muchas veces ese dinero terminaba destinándose a gastos corrientes y uno se preguntaba cómo podía ser que nunca se viera reflejado en rutas, viviendas, cloacas o pavimento”, señaló.

En ese sentido, remarcó que “hoy tomamos la decisión de que esos fondos tengan una asignación específica y lo pudimos hacer porque previamente hubo un proceso de desendeudamiento de más de 360 millones de dólares”.

El mandatario explicó además que la recuperación de la confianza financiera y la mejora en la calificación crediticia de la provincia permitieron acceder a herramientas de financiamiento destinadas exclusivamente a la ejecución de obras.

Obras definidas junto a los municipios

Torres recordó también que mantuvo reuniones individuales con cada uno de los intendentes para definir cuáles eran las prioridades de cada localidad.

“Las obras que tenemos que hacer son las que necesita la gente, no las que necesita el político de turno”, sostuvo.

En ese marco, destacó el compromiso del intendente Darío James y recordó que una de las principales demandas planteadas por el jefe comunal fue precisamente la pavimentación del barrio Docente.

“Cuando nos reunimos, Darío vino con una gran cantidad de proyectos, pero uno de los temas prioritarios era resolver definitivamente la situación de este barrio. Es una obra muy importante para la comunidad y también un hito para su gestión”, expresó.

Asimismo, valoró la propuesta impulsada por el municipio para crear un fondo solidario que permita reinvertir recursos y sostener nuevas obras en el tiempo.

“En ningún momento Darío me habló de elecciones. Lo único que me pidió fue que la obra se haga bien, en tiempo y forma, y que la comunidad se sienta parte de este proyecto”, resaltó.

El gobernador agregó que “como gobernador me enorgullece trabajar junto a un intendente que piensa primero en su pueblo y en su gente. Me habló del legado, y el legado es poder terminar una gestión sabiendo que se hizo lo correcto y que se mejoró la calidad de vida de los vecinos”.

Por último, le aseguró al jefe comunal que “vamos a acompañar este proceso para que los vecinos vean que la obra empieza y se termina como corresponde”.

Financiamiento provincial para responder a una demanda histórica

Por su parte, el intendente Darío James calificó la jornada como “un día importante para Gaiman” y destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial para concretar una obra que el municipio no hubiera podido afrontar con recursos propios.

Tras recordar los problemas estructurales que afectan al barrio Docente, el jefe comunal valoró contar con los proyectos ejecutivos ya elaborados y agradeció la decisión política de la Provincia de acompañar a todos los municipios.

“En estos tiempos difíciles, esta herramienta nos permite avanzar con una obra muy importante que va a dar una solución concreta a los vecinos. Sin este financiamiento no la podríamos hacer, y esa es la realidad”, afirmó.

Además, aseguró que el municipio continuará impulsando nuevas obras para la localidad y agradeció al Gobierno Provincial “por esta gran oportunidad”.

Solución definitiva para los vecinos

Finalmente, el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher, destacó que la pavimentación del barrio Docente constituye una obra largamente esperada por la comunidad.

“La propuesta fue presentada por el intendente Darío James y, por instrucción del gobernador Ignacio Torres, comenzamos a trabajar para transformarla en una realidad. Hoy estamos firmando el convenio para ponerla en marcha”, explicó.

El funcionario detalló que el proyecto contempla aproximadamente 9.000 metros cuadrados de pavimento adoquinado, más de 2.000 metros lineales de cordón cuneta y una importante intervención hidráulica destinada a resolver de manera definitiva los problemas de escurrimiento que afectan al sector.

Plan Provincial de Pavimentación Urbana

La iniciativa que llevará adelante la Provincia en la localidad de Gaiman -cuyo monto supera los $2 mil millones- contempla, además de la construcción de desagües pluviales para resolver una problemática estructural del sector, la creación de un sistema de recupero mediante el aporte de los frentistas, recursos que serán destinados exclusivamente a futuras obras de infraestructura urbana.