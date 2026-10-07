Plan Galina: En el aniversario del Paso del Sapo, Torres confirmó que será la quinta localidad en tener acceso al gas por primera vez en su historia

El Gobernador encabezó los festejos por un nuevo aniversario de la localidad y ratificó que la Provincia financiará los trabajos que permitirán avanzar con la instalación de una Planta de GLP. Además, entregó viviendas adaptadas, títulos de propiedad y equipamiento para instituciones locales.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presidió este martes por la mañana el acto por el 76° aniversario de Paso del Sapo, desarrollado en el Salón de Usos Múltiples de la comuna rural.

Durante la jornada, el mandatario confirmó que la próxima semana se adjudicará la obra de mensura, financiada con recursos propios a través del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC). Se trata del paso previo para avanzar con la instalación de una Planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que permitirá a la localidad acceder al gas por primera vez en su historia.

Además, Torres entregó las llaves de dos viviendas que fueron refaccionadas y acondicionadas como viviendas adaptadas; títulos de propiedad y adjudicaciones de lotes urbanos para familias de la comunidad; y una Sala de Tecnología Educativa para la Escuela N° 134. Asimismo, se suscribieron convenios y se otorgaron aportes destinados a fortalecer la educación, la salud, el deporte, el turismo y la infraestructura local.

Acompañaron al Gobernador la presidenta comunal de Paso del Sapo, Estefanía Castillo; los ministros de Producción, Julio Kresteff; de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; y de Educación, José Luis Punta; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; los presidentes del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, Horacio Massaccesse; del Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; y de Chubut Deportes, Milton Reyes.

También participaron intendentes y jefes comunales de la región; los diputados provinciales Daniel Hollmann y Karina Otero; el director de la Escuela N° 134, Hugo Cristian David Nazer; representantes de instituciones y organizaciones intermedias, autoridades de las fuerzas de seguridad y vecinos de la localidad.

Más oportunidades para las nuevas generaciones

Torres destacó las políticas impulsadas para ampliar las oportunidades educativas y fortalecer el arraigo en las comunidades del interior provincial.

“Nos llena de orgullo ver a los más chicos inflando el pecho y cantando el himno de nuestra provincia, que nos invita a construir un futuro de grandeza y dignidad. Pero no hay dignidad en un pueblo que invita a los más jóvenes a irse. Y para poder lograr esa grandeza, es importante igualar las oportunidades”, expresó.

El Gobernador recordó que Paso del Sapo fue la primera localidad en contar con internet satelital en su escuela y valoró las herramientas incorporadas para ampliar las posibilidades de formación de los estudiantes.

“Va a tener beneficios que tal vez en ciudades más grandes pasan desapercibidos, como una cancha de fútbol 5 de césped sintético y luminarias en el gimnasio, como corresponde porque es un lugar recreativo para los chicos, y herramientas para que la escuela pueda brindar oportunidades a través del aprendizaje de Programación, Inteligencia Artificial y Robótica”, sostuvo.

Gas para Paso del Sapo

El mandatario recordó las dificultades financieras que atravesaba la Provincia al inicio de la gestión y remarcó que el ordenamiento de las cuentas permitió planificar y ejecutar obras prioritarias en distintas localidades.

“Recuerdo cuando asumimos, que no sabíamos si íbamos a poder pagar aguinaldos. Nos habían cortado la coparticipación, y en ese momento invitamos a todos los intendentes a que nos acompañen en un reclamo que era urgente, y gracias al cual pudimos lograr que se nos condone una deuda de más de 190 millones de dólares”, señaló.

En ese sentido, añadió que “de a poco, con inteligencia financiera, transparencia y buena administración, pudimos salir adelante y trazar un programa de obras públicas que le va a dar a este pueblo, como a tantos otros, esa dignidad que se había perdido”.

“No estamos acá para prometer cosas a futuro, sino para anunciar que la semana que viene se va a adjudicar la obra para que Paso del Sapo tenga acceso al gas, como corresponde, por primera vez en su historia”, aseguró Torres.

Asimismo, remarcó que “es un acto de profunda injusticia que hoy una familia de esta comunidad tenga que pagar miles de pesos para calefaccionarse, con todo lo que ello implica desde lo sanitario y desde la calidad de vida”.

“En otros pueblos, prender una hornalla y tener gas puede parecer algo cotidiano. Acá va a marcar un antes y un después”, afirmó.

Ordenamiento urbano y acceso a la tierra

A través del IAC, la Provincia entregó las llaves de dos viviendas que fueron refaccionadas y acondicionadas como viviendas adaptadas. Asimismo, seis familias recibieron adjudicaciones en venta y tres vecinos obtuvieron sus respectivos títulos de propiedad.

También se entregaron adjudicaciones de terrenos urbanos a ocho familias de la localidad.

En ese marco, se firmó el Acta de Inicio de Obras para los trabajos de mensura de Paso del Sapo. En una primera etapa, la intervención permitirá delimitar 145 lotes para el ordenamiento urbano de la localidad, financiados íntegramente con recursos del IAC.

El proyecto contempla avanzar luego con otras 130 parcelas, hasta alcanzar un total de 275 lotes regularizados, para que más vecinos puedan acceder a su título de propiedad.

Infraestructura y equipamiento para la comunidad

El Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut entregó equipamiento a cuatro instituciones de la comuna. Por su parte, el Ministerio de Producción otorgó aportes para la adquisición de materiales destinados a mejorar las perforaciones existentes y construir un reservorio de agua que abastecerá a zonas rurales afectadas por la sequía.

A su vez, Chubut Deportes firmó un acta compromiso para financiar la colocación de césped sintético y un sistema de iluminación en la cancha de fútbol 5, además de nuevas luminarias para el Gimnasio Municipal.

En materia de obras, se rubricó un convenio marco de colaboración para la reparación integral del sector de cocina y despensa de la Escuela N° 134. También se suscribió un acuerdo, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, para la colocación de tribunas en el Salón de Usos Múltiples.

En el área de salud, el Puesto Sanitario de Paso del Sapo recibió un electrocardiógrafo destinado a fortalecer la atención de los vecinos de la localidad y de la zona rural.

Turismo y desarrollo regional

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, se firmó un convenio de colaboración institucional para implementar el programa “Innova Turismo”, que permitirá coordinar y ejecutar acciones de desarrollo turístico en Paso del Sapo.

Además, se rubricó el Convenio Marco Intermunicipal de Cooperación y Asistencia Técnica “Corredor Turístico Valle de Gondwana”, orientado a fortalecer el turismo científico y poner en valor el patrimonio paleontológico y geológico de la región, como parte del Corredor Valle Inferior del Río Chubut, Meseta y Cordillera.

Nueva Sala de Tecnología Educativa

En el marco del Programa Provincial de Innovación y Transformación Digital Educativa, el Ministerio de Educación entregó una Sala de Tecnología Educativa a la Escuela N° 134, concretada a partir de un aporte de Aluar Aluminio Argentino y del trabajo articulado con la Provincia.

El nuevo espacio cuenta con notebook, tablet con teclado y lápiz, televisor inteligente de 43 pulgadas, impresora 3D con filamento, sistema de audio para videoconferencias, cámara web, parlante, equipo de energía ininterrumpida y tablero eléctrico.

La iniciativa busca ampliar el acceso a herramientas digitales en contextos rurales, reducir la brecha tecnológica y promover experiencias de aprendizaje vinculadas con la programación, la robótica y la innovación.

Las salas tecnológicas se complementan con instancias de capacitación. Próximamente comenzará el taller “Impresión 3D: de la caja a la primera pieza”, para que docentes y estudiantes puedan incorporar plenamente el uso de este equipamiento a sus proyectos educativos.

Con esta entrega, ya son 32 las Salas de Tecnología Educativa incorporadas en escuelas de la provincia. La previsión es alcanzar las 38 antes de fin de año, priorizando establecimientos ubicados en zonas de difícil acceso.

Una comunidad que sigue creciendo

Por su parte, la presidenta comunal, Estefanía Castillo, expresó que la fecha representa “un día muy especial para todos los que tenemos el orgullo de llamar a esta localidad nuestra casa, celebrando un año más de nuestras raíces y de todas las personas que, con esfuerzo y compromiso, fueron creciendo y dejando una huella en nuestro pueblo”.

Asimismo, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó que Paso del Sapo cuenta con una comunidad “que sabe levantarse, ayudar y seguir adelante en los momentos difíciles”.

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