Plan Galina: con una inversión de más de $2.200 millones, Provincia inició una obra cloacal clave para Esquel

El mandatario recorrió, junto al intendente Matías Taccetta, el inicio de una obra fundamental que contempla una inversión provincial superior a los $2.200 millones, en el marco del Plan Galina. El proyecto permitirá renovar un tramo estratégico de la red cloacal y dar respuesta a una demanda sostenida por la comunidad durante más de 14 años.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió este miércoles por la tarde, junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, el inicio de la obra de renovación del nexo cloacal de la ciudad, una infraestructura estratégica que permitirá mejorar la capacidad y el funcionamiento del sistema troncal de desagües.

El proyecto contempla el reemplazo del tramo actual entre la intersección de las avenidas Alvear e Yrigoyen y la planta depuradora, mediante la instalación de 2.775 metros de nueva cañería y la construcción de 28 bocas de registro. La inversión provincial supera los $2.200 millones y se ejecuta en el marco del Plan Galina.

Planificar una ciudad para los próximos 30 años

Al respecto, Torres señaló que “en el marco del Plan Galina, comenzó una obra emblemática para la ciudad de Esquel” y recordó que “hace más de una década que se está esperando el colector cloacal”.

En ese sentido, el mandatario destacó que el proyecto “va a beneficiar a toda la localidad y nos va a permitir pensar y planificar una ciudad a 30 años, con los servicios que se merece”.

Por su parte, Taccetta sostuvo que “esta es una obra esperada por más de 14 años, licitada en tres oportunidades, con promesas no cumplidas por otros gobiernos” y remarcó que “gracias al Gobernador y al Plan Galina, hoy es un hecho y en los próximos meses estaremos inaugurándola, porque es sumamente necesaria para el crecimiento de nuestra ciudad”.

Infraestructura moderna para una solución estructural

La obra “Renovación Nexo Cloacal”, licitada por la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación del Chubut a través de la Licitación Pública N.º 01/26, contempla un plazo de ejecución de 180 días corridos y un presupuesto oficial de $2.248.219.086,76.

Los trabajos permitirán reemplazar el antiguo conducto de asbesto cemento, que presentaba deficiencias estructurales y frecuentes colapsos, por una infraestructura moderna que dará una solución estructural a los problemas sanitarios vinculados al funcionamiento de la red cloacal.

La intervención se desarrollará a lo largo de la calzada norte de la avenida Alvear e incluye la instalación de 2.775 metros de cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 630 milímetros, además de la construcción de 28 bocas de registro de hormigón armado, con resistencia a sulfatos y sistemas de doble barrera contra napas freáticas.

Durante todo el período de obra se implementará un sistema de bombeo externo y desvíos temporales —by-pass— que permitirá mantener la continuidad del servicio cloacal para los vecinos de Esquel.