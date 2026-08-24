Plan Galina: avanzan las obras de infraestructura en clubes deportivos de toda la provincia

A través del Programa Provincial de Infraestructura Deportiva, se ejecutan obras de construcción, ampliación y mejoramiento en instituciones de Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Las intervenciones buscan fortalecer a los clubes y generar espacios más seguros y adecuados para la práctica deportiva y el desarrollo de sus comunidades.

El Gobierno del Chubut avanza con la ejecución de distintas obras de infraestructura en clubes de la provincia, en el marco del Plan Galina y del Programa Provincial de Infraestructura Deportiva, impulsado por Chubut Deportes.

Las intervenciones contemplan mejoras en instituciones de Trelew, Rawson y Puerto Madryn e incluyen la construcción y finalización de vestuarios, ampliaciones, nueva iluminación, obras para sistemas de riego, remodelaciones y mejoras en espacios de uso comunitario.

El programa tiene como objetivo acompañar el crecimiento de los clubes chubutenses mediante financiamiento y asistencia técnica para proyectos de construcción, ampliación, refacción y puesta en valor, atendiendo las necesidades particulares de cada institución y promoviendo una distribución territorial de las inversiones.

*Obras en Puerto Madryn*

En Puerto Madryn, el Club El Porvenir avanza con una obra destinada a incorporar nuevos vestuarios y utilería, mejorando las condiciones de sus deportistas y generando nuevos espacios para acompañar el crecimiento de la institución.

También se trabaja en la finalización de la sede del Club Los Leones del Golfo, consolidando un espacio propio para el desarrollo de sus actividades. Asimismo, en el Club Alianza Fontana Oeste se llevan adelante distintas remodelaciones destinadas a fortalecer su infraestructura edilicia y mejorar las instalaciones utilizadas diariamente por deportistas y familias.

*Intervenciones en Trelew*

En Trelew, Las Bardas Golf avanza con la construcción de un acueducto para optimizar su sistema de riego. La intervención permitirá mejorar el mantenimiento del campo y generar mejores condiciones para la práctica y el desarrollo de la disciplina.

Por su parte, en el Club de Pesca, Náutica y Caza Submarina se trabaja en la finalización de una nueva oficina de atención con acceso directo, además de la pintura y remodelación del quincho y el salón y la incorporación de nuevo equipamiento para el albergue institucional.

También se ejecutan trabajos para terminar los vestuarios del Club Deportivo Ferrocarril del Estado, considerada una de las principales obras edilicias de la institución.

*Más infraestructura deportiva en Rawson*

En la capital provincial, el Club Defensores de La Ribera lleva adelante obras de ampliación y mejoramiento de su buffet y comedor, renovando espacios destinados tanto a los deportistas como a las familias que forman parte de la institución.

En Bigornia Club, en tanto, se desarrolla un proyecto de infraestructura por etapas. La primera contempla el recambio completo de la iluminación de las cuatro torres de la Cancha 1 por tecnología LED de 500 W, lo que permitirá mejorar los entrenamientos nocturnos y generar condiciones adecuadas para transmisiones televisivas.

La segunda etapa prevé ampliar los dormitorios e incorporar sanitarios completos para mujeres y hombres, vinculados con el quincho y la cocina. Posteriormente, el proyecto contempla la ampliación del gimnasio y otras mejoras edilicias complementarias.

*Clubes como protagonistas de sus comunidades*

El Programa Provincial de Infraestructura Deportiva contempla intervenciones como la construcción y refacción de vestuarios y sanitarios, mejoras de cubiertas y techos, iluminación deportiva, cerramientos perimetrales, accesibilidad, pisos, pintura e instalaciones eléctricas, entre otras obras necesarias para el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

Para su ejecución, Chubut Deportes trabaja articuladamente con municipios, comunas rurales y dirigentes de los clubes, acompañando desde la evaluación de los proyectos hasta las distintas etapas de las obras.

La incorporación del programa al Plan Galina forma parte de la política del Gobierno Provincial destinada a fortalecer el rol social y comunitario de los clubes, generando espacios más seguros, modernos y accesibles para la práctica deportiva y acompañando a las instituciones que diariamente contienen y forman a niños, jóvenes y adultos en todo el territorio chubutense.



