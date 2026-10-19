Pequeños informantes turisticos:Alumnos de la escuela n°41crearon un folleto para promocionar Lago Puelo



Estudiantes de tercer grado de la Escuela Nº41 de Las Golondrinas visitaron la Oficina de Turismo de Lago Puelo para presentar un folleto turístico elaborado por ellos mismos. Una iniciativa que combina creatividad, aprendizaje y amor por nuestra localidad.

La Oficina de Turismo de Lago Puelo recibió una visita muy especial: alumnos de tercer grado de la Escuela Nº41 de Las Golondrinas, quienes llegaron acompañados por sus docentes para compartir un hermoso proyecto realizado de manera colectiva.

Con dibujos, textos y mucho entusiasmo, los pequeños diseñaron su propio folleto turístico, en el que invitan a descubrir las bellezas de Lago Puelo a través de su mirada. El material incluye un mapa de la localidad, sus principales atractivos naturales, información sobre la flora y fauna autóctona, actividades recreativas y las fiestas tradicionales que forman parte de nuestra identidad.

Pero la sorpresa no terminó ahí: los estudiantes entregaron diez ejemplares a color de su creación, que serán obsequiados a los primeros diez turistas que visiten la Oficina de Turismo. Además, desde la Municipalidad de Lago Puelo se asumió el compromiso de realizar nuevas copias para continuar distribuyendo este material durante la próxima temporada turística.

Durante el encuentro, la directora de Turismo Municipal Aylén Cocha, compartió con los niños cómo funciona la oficina y cuál es la tarea de quienes reciben, orientan y brindan información a los visitantes. La jornada también incluyó una divertida actividad en la que los estudiantes se convirtieron, por un momento, en pequeños informantes turísticos, poniendo en práctica lo aprendido.

La actividad contó además con la participación de Janina Martínez, directora de Producción de la Municipalidad, quien conversó con los alumnos y les obsequió semillas, sumando un gesto de acercamiento a la naturaleza y al cuidado de nuestro entorno.

Desde la Municipalidad de Lago Puelo celebramos y agradecemos esta iniciativa de la comunidad educativa de la Escuela N.º 41, que demuestra cómo la educación, la creatividad y el turismo pueden encontrarse para fortalecer el sentido de pertenencia y el amor por nuestro lugar.

Porque detrás de cada dibujo hay una historia, detrás de cada palabra hay un aprendizaje y detrás de este folleto hay algo verdaderamente valioso: niños que conocen, disfrutan y quieren compartir con el mundo la belleza del lugar donde viven.

Una pequeña gran iniciativa que nos recuerda que los mejores embajadores de Lago Puelo también pueden ser los más pequeños.