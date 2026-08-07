Paritaria docente: el Gobierno del Chubut alcanzó un acuerdo salarial con los gremios del sector

El acuerdo garantiza la incorporación acumulativa del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional al salario básico entre agosto y diciembre, completa la recomposición del adicional por Zona Patagónica y consolida la continuidad del diálogo paritario.

El Gobierno del Chubut y los gremios docentes alcanzaron este viernes un acuerdo salarial durante una nueva reunión paritaria desarrollada en instalaciones de Vialidad Provincial, en la ciudad de Rawson, donde todos los sindicatos presentes aceptaron la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial, dando por concluida la negociación.

Del encuentro participaron el ministro de Educación, José Luis Punta; el ministro de Economía, Gustavo Paz; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Patodi; el director general de Asuntos Legales de la Secretaría de Trabajo, José Pendón; representantes de la Secretaría de Trabajo; y representantes de los sindicatos AMET, ATECH, SADOP, SITRAED y UDA.

El acuerdo alcanzado reafirma la decisión del Gobierno del Chubut de sostener la negociación paritaria como un ámbito permanente de diálogo, construcción de consensos y seguimiento de los avances alcanzados en las distintas instancias de trabajo.

Acuerdo salarial

El entendimiento alcanzado contempla incorporar, de manera acumulativa entre los meses de agosto y diciembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional del mes inmediato anterior al sueldo básico testigo, garantizando así que los salarios docentes acompañen la evolución de la inflación y preserven su poder adquisitivo.

Asimismo, para el mes de agosto se acordó completar la modificación de la base de cálculo del adicional por Zona Patagónica, trasladando el 30 % restante del cargo testigo 111 al cargo 311 y dando continuidad al proceso de recomposición de este concepto.

Continuidad del diálogo

En el marco del acuerdo, las partes también resolvieron sostener el funcionamiento de la mesa paritaria durante el próximo período de receso estival, contemplando la realización de una nueva reunión en el mes de enero.

De esta manera, el Gobierno del Chubut y las organizaciones sindicales consolidaron una agenda de trabajo permanente que permitirá continuar abordando de manera conjunta los temas vinculados al sistema educativo y a las condiciones laborales del sector docente, fortaleciendo el diálogo como herramienta para la construcción de consensos.



