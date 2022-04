Palma advirtió que el gobierno aún no bajó a los municipios los fondos para tareas de poda de líneas eléctricas

Ante alerta de tormenta y vientos para la región, el jefe de la delegación de servicios públicos del noroeste del Chubut, Mauro Palma, advirtió que a dos semanas de la firma de convenio celebrada entre el gobierno y los municipios de la Comarca Andina, la provincia no efectivizó la bajada de los fondos correspondientes comprometidos para trabajos de poda de líneas eléctricas 33Kv y 13,2 Kv .

En las últimas horas se registraron nuevamente fallas en el sistema eléctrico que dejó por algunas horas sin el servicio a miles de usuarios, y ante el pronóstico de vientos para la región desde la DGSP, advierten posibles cortes de energía eléctrica ante la falta de mantenimiento y limpieza de líneas de alta y baja tensión.

Los fondos comprometidos por el gobierno responden a un proyecto presentado por la delegación de servicios públicos del noroeste, mediante el cual se plantean los lugares georreferenciados más críticos y que demandan la urgente intervención con podas.” Estamos esperando que se bajen los fondos lo antes posible para que los municipios inicien los trabajos”, sostuvo Palma, quien además entiende que el hecho que la poda quede en manos de los municipios “No es para nada operativo, expeditivo, pero quedamos supeditados al convenio que firmaron… pero como se dice a caballo regalado no se le miran los dientes, nosotros lo que queremos es que se poden las líneas, después como quien y de donde saquen la plata y como lo hagan no nos interesan. Lo que nosotros hacemos es la supervisión del inicio de la poda certificando el inicio de obra “ .

Al tiempo que fue crítico con el sistema que adjudica este tipo de tareas a los municipios al señalar que “ A veces se genera y se da trabajo de mala calidad en negro, subcontratados con algún conocimiento de poda pero no debajo de las líneas, esto genera un doble trabajo nuestro que tenemos que ir muchas veces que trasladar nuestra gente para capacitarlos prácticamente en el momento y lugar para que tengan cuidado, ya nos ha sucedido que muchas veces al no saber tiran arboles sobre las líneas provocando daños, esto es lo que nosotros justamente no queremos, pero lamentablemente justo en este momento se han adelantado a las cuestiones electorales y están queriendo bajar plata a los municipios sin tener en cuenta las necesidades técnicas “.

El convenio en cuestión fue rubricado el martes 5 de abril, entre el gobernador Arcioni y los intendentes de Epuyén, Cholila, El Hoyo, Lago Puelo y El Maitén para las obras de poda y desmalezamiento de la línea 33Kv y 13,2 Kv, con una inversión de $40.000.000,00 de parte del Estado Provincial, y través del cual cada localidad recibirá $8.000.000,00.