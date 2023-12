Othar Macharashvili es el nuevo intendente de Comodoro Rivadavia

Este lunes, Othar Macharashvili juró como nuevo intendente de nuestra ciudad. El jefe comunal es el 10° mandatario desde el retorno a la democracia. En el acto, también les tomó juramento a sus secretarios.

La ceremonia tuvo lugar este lunes, en el Centro Recreativo del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, donde el viceintendente Maximiliano Sampaoli tomó juramento a Othar Macharashvili como nuevo intendente de Comodoro Rivadavia, el 10° desde la vuelta de la democracia.

Asimismo, prestaron juramento los responsables de la Secretaría de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; General, de Comunicación y Relaciones Institucionales, Andrés Blanco; Economía, Finanzas y Control de Gestión, Fernando Barría; Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán; Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; Mujer, Género, Juventud y Diversidad, Renata Hiller; Cultura, Liliana Peralta; Recaudación, Luis Perea; y Salud, Jorge Espíndola.

Por otra parte, juraron el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el titular del Ente Autárquico Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate; y el asesor letrado, Miguel Criado Arrieta.

La ceremonia contó con la presencia del ex intendente Juan Pablo Luque; el gobernador Ignacio Torres; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi; intendentes de otras localidades de la provincia; concejales de nuestra ciudad y de Rada Tilly; diputados y senadores nacionales; ministros y legisladores provinciales; miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; referentes gremiales; representantes de las empresas PAE e YPF y de distintas instituciones y organizaciones intermedias y vecinos.

Durante su discurso, Macharashvili afirmó que “el asumir la intendencia de nuestra ciudad, me embarga un profundo sentido de responsabilidad y honor. Junto con los funcionarios que me acompañan, honraremos la palabra dada cara a cara, de la misma forma que lo he hecho durante toda mi vida”.

“Estamos ante un momento crucial que nos exige enfrentar juntos los retos que se avecinan, sin perder de vista la esperanza y el optimismo que nos caracteriza. Es por eso, que reafirmo nuestro compromiso con un manejo responsable de los recursos municipales, lo que significa tomar decisiones presupuestarias prudentes, asegurando que cada peso invertido traiga el mayor beneficio para nuestra comunidad”, remarcó.

Finalmente, Macharashvili remarcó que “somos privilegiados porque vivimos en una región con grandes recursos y oportunidades. Nuestra tierra conoce el sacrificio y el trabajo, pero también de celebraciones y logros. Hoy quiero invitarlos a mirar el futuro con esperanza, convicción y orgullo, porque sabemos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir”.

