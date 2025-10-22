Operativo nocturno con táctica sorpresa permite la captura de un evadido de la comisaría de Cholila

El fugitivo, Edgardo Soto, fue encontrado en un campo de la zona de El Maitén tras un amplio rastrillaje que incluyó cruce de río y drones. El Fiscal General Jefe, Dr. Carlos Díaz Mayer, requirió la autorización judicial, estuvo al tanto de la planificación y supervisó la diligencia en el lugar. Una vez aprehendido fue llevado a audiencia de control de la detención y fue alojado en una comisaría de Esquel. La Fiscalía formalizará la investigación por dos nuevos hechos: evasión y tenencia de arma de fuego, ya que se le encontró un arma al momento de su aprehensión.

En un operativo planificado con sigilo y precisión, las fuerzas de seguridad lograron detener a Edgardo Daniel Soto, un hombre que se había fugado de la Comisaría de Cholila el 16 de febrero de este año, donde se encontraba detenido.

La aprehensión se concretó en un inmueble rural ubicado en el paraje Vuelta del Río, bajo la jurisdicción de la Comisaría de El Maitén.

Ingreso Táctico y Factor Sorpresa

El Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo obtuvo una orden de allanamiento de la Juez Penal de Turno, habilitando la diligencia durante el día y con un plazo de 48 horas. Considerando la necesidad de evitar cualquier reacción del prófugo, se decidió realizar un ingreso táctico con irrupción para aprovechar el factor sorpresa y la rapidez.

El equipo determinó que el mejor acceso sería a campo traviesa para no alertar de la presencia policial. Para lograr esto, se vadeó el cauce del Río Chubut durante la noche del 14 de octubre.

Detalles del Operativo

El equipo táctico, guiado personalmente por el Jefe de la URE, se aproximó al inmueble bajo la oscuridad para materializar el allanamiento con las primeras luces del día, a las 07:00 horas del 15 de octubre de 2025.

Además del grupo de irrupción, se estableció un anillo de seguridad secundario con personal de las comisarías de El Maitén y Leleque, la División Seguridad Rural de El Maitén, la DPI (División de Policía de Investigaciones) de El Hoyo, y la participación de un empleado con un Dron para la vigilancia aérea. Este apoyo fue coordinado por la Segunda Jefe de la URE.

Un testigo civil acompañó al grupo de irrupción para garantizar la legalidad del procedimiento.

Finalmente se logró la captura del evadido Edgardo Daniel Soto.