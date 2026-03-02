Operativo interinstitucional en El Bolsón por caída de árbol

La Municipalidad de El Bolsón informa que, a raíz de la caída de un ejemplar de roble en la vía pública, se activó un protocolo de intervención conjunta con el objetivo de resguardar la seguridad de vecinos y vecinas y prevenir riesgos asociados a la infraestructura de servicios.

Del operativo participaron cuadrillas de EDERSA, Bomberos Voluntarios, Coopetel, Protección Civil, Tránsito Municipal y personal del Área de Ambiente de la Municipalidad. Las tareas incluyeron la evaluación del ejemplar caído, la verificación del tendido eléctrico y de telecomunicaciones, la delimitación preventiva del sector y la organización del tránsito vehicular.

Una vez garantizadas las condiciones de seguridad, se dio inicio a las tareas de seccionamiento, retiro y limpieza del material vegetal, con maquinaria y personal especializado, a fin de restablecer la circulación vehicular y peatonal en el menor tiempo posible.

Desde el Municipio se destacó la rápida coordinación interinstitucional y se solicitó a la comunidad respetar la señalización preventiva hasta la finalización total de las tareas.