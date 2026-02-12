Operativo de la Policía del Chubut culmina con tres detenidos por narcomenudeo en Comodoro Rivadavia

En el marco de una investigación por presunto comercio de estupefacientes, la Policía del Chubut realizó múltiples allanamientos en distintos barrios de Comodoro Rivadavia y detuvo a tres personas, en un operativo impulsado por el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Como resultado de los procedimientos se secuestró cocaína fraccionada en dosis, balanzas de precisión digital, teléfonos celulares y dos vehículos utilizados para la actividad investigada.

Además, se dispuso la detención de tres hombres mayores de edad -uno de nacionalidad dominicana y dos argentinos-, quienes quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal.

El procedimiento fue llevado adelante por el Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales y la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, en una causa que se encontraba bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal Federal.

Las tareas de investigación permitieron establecer la existencia de puntos de venta de drogas bajo las modalidades conocidas como “kiosco” y “delivery”. A partir de esos datos, se concretaron allanamientos en los barrios Próspero Palazzo, Km 8, Restinga Alí y San Martín.

Aporte ciudadano

Según se informó, la investigación se inició tras reclamos de asociaciones vecinales y permitió constatar que en los domicilios allanados se comercializaba cocaína. En la modalidad “kiosco”, los investigadores detectaron una constante concurrencia de personas a pie, en motocicletas y en vehículos, que permanecían pocos minutos en los inmuebles. En tanto, bajo la modalidad “delivery”, uno de los sospechosos utilizaba vehículos particulares para pactar encuentros en distintos puntos de la zona norte de la ciudad y entregar la droga.

Asimismo, las autoridades destacaron el trabajo articulado con las asociaciones vecinales, subrayando que su participación resulta clave para la detección temprana de situaciones de riesgo, el acompañamiento a los vecinos y el fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad en el territorio.

Con los elementos reunidos, la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia solicitó las medidas judiciales correspondientes, que fueron autorizadas por el Juzgado Federal y ejecutadas con la colaboración de la Unidad Regional, el Grupo Especial de Operaciones Policiales, Infantería, Canes y comisarías jurisdiccionales, en el marco del trabajo coordinado que promueve el Ministerio de Seguridad y Justicia.

