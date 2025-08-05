Ocurrió en Rio Chico: Formalizan investigación penal por los delitos de atentado a la autoridad agravado, portación ilegal de arma de fuego y amenazas

La Fiscalia de Lago Puelo formuló cargos contra dos sujetos, imputados como presuntos autores de los delitos atentado a la autoridad agravado por poner manos en la autoridad, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, amenazas e infracción a los artículos 24 y 26 de la ley 22.421 ( Ley de Conservación de la Fauna Silvestre en Argentina). Los hechos ocurrieron el último jueves en el establecimiento “La Calera”, ubicado en la zona de Río Chico (Cushamen), cuando los dos sospechosos mantuvieron un incidente de alta tensión con los empleados policiales que intentaron identificarlos. En consecuencia, fueron detenidos. En la audiencia de apertura de investigación y control de la detención, el juez Martín O’Connor, declaró legal la detención de los dos sujetos, formalizó la investigación penal y dispuso una orden de prohibición de acercamiento entre los imputados y los policías damnificados, por el plazo de treinta días.

En el acto judicial de apertura de la investigación, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la Fiscal Débora Barrionuevo y la funcionaria Eugenia Castro. La investigación penal es llevada adelante por el Fiscal Nicolás Vasialev. En tanto, las diligencias de allanamiento fueron dirigidas por el Fiscal Jefe Carlos Díaz Mayer, junto al personal de la comisaría y el área de criminalísticas.

Los hechos

En este contexto, las investigadoras relataron que el hecho se registró el jueves 31 de julio aproximadamente las 18.30, en el establecimiento conocido como “La Calera” ubicado camino a Rio Chico, aproximadamente a 1 kilómetro del cruce del Puente de Rio Chico. Allí, un ciudadano alertó al personal policial, respecto de que había observado a un vehículo Peugeot 206, en el que se trasladaban dos personas por los caminos de Río Chico. A ello agregó, que el conductor del rodado y su acompañante llevaban armas de fuego y que estarían cazando yeguarizos de su propiedad. Luego, los policías llegaron al lugar y advirtieron la existencia de un guanaco faenado recientemente.

Al encontrarse con las personas que transitaban en el automóvil indicado, les requirieron que exhiban la documentación legal, que autoriza la portación de armas de fuego y el permiso de caza que debe otorgar el dueño del establecimiento ganadero.

La actitud de los sospechosos fue negarse al pedido de las autoridades. Después insultaron y amenazaron a los empleados policiales. Fue en esas circunstancias, que los imputados tomaran sus armas de fuego para intimidar a los cuatro policías que actuaron en la intervención. También hubo un forcejeo que concluyó cuando uno de los efectivos efectuó un disparo de arma de fuego al aire a los fines de disuadir el accionar violento de las dos personas, que finalmente fueron detenidas y trasladadas a la comisaría.

Así las cosas, las representantes de la fiscalía, desarrollaron las calificaciones legales provisorias escogidas contra los imputados. Después peticionaron la aplicación de la prisión preventiva contra los detenidos y fundamentaron las razones. Para concluir, el magistrado, autorizó la apertura de investigación y dicto una orden de prohibición de acercamiento entre los procesados y el personal policial damnificado.