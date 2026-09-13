Ocho nuevos camiones para fortalecer el combate de incendios y las emergencias en Chubut

Nuestro compromiso es acompañar con más recursos y equipamiento a quienes arriesgan su vida para cuidar a cada chubutense”, expresó el gobernador Ignacio Torres, en ocasión de rubricar un convenio con la Federación que contempla un aporte no reintegrable para adquirir cuatro camiones cisterna y cuatro autobombas forestales destinados a los cuarteles de la provincia.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes la firma de un importante convenio con la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia para la adquisición de ocho modernos camiones destinados a reforzar el combate de incendios forestales y fortalecer la capacidad operativa de los cuarteles en las distintas localidades.

El acuerdo, suscripto en Casa de Gobierno entre el mandatario y el presidente de la entidad, Rubén Oliva, contempla un aporte no reintegrable de 692.500 dólares que será destinado exclusivamente a la compra del nuevo equipamiento. Se trata de una inversión sin precedentes que permitirá optimizar la capacidad de respuesta y mejorar las condiciones de trabajo de los Bomberos Voluntarios ante cada intervención.

Tras el acto desarrollado en la Sala de Situación, el gobernador remarcó “la tarea fundamental que cumplen los Bomberos Voluntarios en cada una de nuestras comunidades” e indicó que “desde el Estado tenemos la responsabilidad de brindarles las herramientas necesarias para que puedan trabajar con seguridad y responder ante cada emergencia”.

Torres subrayó la “vocación de servicio” de quienes integran los distintos cuarteles y consideró que es deber del Ejecutivo “dar respuestas a quienes arriesgan su vida para cuidar a nuestra gente”. En esa línea, afirmó: “Estamos comprometidos en acompañarlos con más recursos y más equipamiento para que sigan cumpliendo su tarea de manera ejemplar”.

Servicio esencial

Además del titular del Ejecutivo y el presidente de la Federación, participaron del acto los ministros de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; de Economía, Gustavo Paz; y de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; los subsecretarios de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez, y de Justicia, Rodrigo Miquelarena; el director general de Defensa Civil, Julio Retamal, e integrantes de la Comisión Directiva de la entidad.

Cabe señalar que, a partir de lo solicitado oportunamente por la Federación, los fondos serán afectados de manera específica a la adquisición de cuatro camiones cisterna y cuatro autobombas forestales para los distintos cuarteles de la provincia.

La inversión se enmarca en el carácter esencial de la tarea que despliegan los Bomberos Voluntarios en todo el territorio, protegiendo la vida, los bienes y el ambiente de cada comunidad.

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