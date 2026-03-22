Nuevo Hospital de Epuyén: avanza con fondos provinciales la construcción de uno de los centros de salud más modernos de la región

En el marco de las obras paralizadas por Nación que el Gobierno del Chubut ejecuta con recursos propios, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres recorrió el predio donde se lleva adelante la construcción del moderno hospital, que contará con distintas dependencias, servicios y consultorios internos y externos dotados de la última tecnología para fortalecer la atención sanitaria en la Comarca Andina. El proyecto, suspendido tras la finalización del financiamiento nacional, fue reactivado por la actual gestión a partir de una inversión superior a los $5.100 millones. “Vamos a seguir avanzando con estas obras porque entendemos que, sin importar las jurisdicciones, para esta gestión la mayor prioridad son los chubutenses”, aseguró el titular del Ejecutivo, al tiempo que anticipó que el hospital abrirá sus puertas en aproximadamente un año.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, supervisó el avance de la obra del nuevo Hospital Rural de Epuyén, financiada con recursos provinciales y destinada a fortalecer el sistema de salud pública en la región.

Se trata de una obra cuya ejecución quedó suspendida tras la finalización del financiamiento proveniente del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), a partir del Decreto N° 463/2025 del Estado nacional. Frente a ese escenario, la Provincia avanzó con fondos propios para garantizar su continuidad, en el marco de una inversión de $5.136.638.522,61, y aceleró los plazos de ejecución para que el nuevo hospital abra sus puertas dentro de aproximadamente un año.

Durante la recorrida, acompañaron al mandatario el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; los diputados provinciales Daniel Hollmann, Karina Otero y Alejandra Caminoa; el intendente de Epuyén, José Contreras y la directora del Hospital Rural de Epuyén, Tilsa Aburto.

La salud como prioridad

Torres destacó los avances en la construcción del nuevo hospital y sostuvo que “a diferencia de lo que ocurrió durante muchos años, hoy en Chubut la salud, la seguridad y la educación son prioridad; por eso avanzamos en la construcción de un hospital que se va a convertir en un centro de referencia a nivel regional”.

Asimismo, el Gobernador señaló que “cuando Nación decidió frenar esta obra estratégica, fuimos a verla y hablamos con la empresa, desde donde nos manifestaron su disposición a continuar”, y explicó que “entonces fuimos a Buenos Aires y dijimos que nos íbamos a hacer cargo como Provincia, porque esta construcción no se podía parar. Hoy el proyecto no solamente es una realidad, sino que avanza a muy buen ritmo y en aproximadamente un año vamos a tener funcionando este hospital, que es clave para Epuyén y para toda la región”.

En el mismo sentido, agregó que “en un contexto difícil a nivel nacional, donde la obra pública fue suspendida, avanzamos con recursos propios para reforzar la salud pública y para que esté al alcance no solamente de los sectores más vulnerables, sino también de toda la ciudadanía. Así lo hicimos con obras como el Hospital ‘María Humphreys’ de Trelew, la Doble Trocha y la Ruta Nacional 40, y vamos a seguir avanzando porque entendemos que, sin importar las jurisdicciones, para esta gestión la mayor prioridad son los chubutenses”.