No se registraron alcoholemias positivas en los operativos realizados en distintos puntos de la localidad

En el marco del fin de semana largo, se llevaron adelante controles vehiculares en distintos sectores de Lago Puelo, con el objetivo de promover la seguridad vial, prevenir siniestros y fomentar una conducción responsable.

Los operativos se desarrollaron de manera conjunta entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía del Chubut y el área de Tránsito de la Municipalidad de Lago Puelo, con la presencia de la Secretaria de Gobierno municipal, Lic. Natalia Ravarotto.

Los resultados:

Durante los procedimientos se controlaron 136 vehículos en total, con los siguientes resultados:

– 136 vehículos controlados.

– 0 alcoholemias positivas.

– 1 acta de infracción, por falta de seguro obligatorio.

Los controles se realizaron sobre la Ruta Provincial Nº 16: entre las 00:00 y las 2:00 en el Paralelo 42, entre las 2.30 a 4.00hs en Cerro Radal Ruta N°45, y en Villa del Lago se efectuó un operativo entre las 6:00 y las 7:30 hs.

Compromiso con la seguridad vial

Desde la Municipalidad de Lago Puelo se destaca la importancia del trabajo articulado entre las distintas fuerzas y áreas involucradas para fortalecer la prevención y cuidar tanto a los vecinos como a quienes visitan la localidad.

Conducir responsablemente, respetar las normas de tránsito y no consumir alcohol antes de manejar son acciones fundamentales para prevenir siniestros y proteger la vida.